Universitário da Ufscar morre em acidente de trânsito na Araras/Rio Claro

O universitário Eliton Cris de Oliveira Rodrigues de 25 anos morreu em acidente no fim da tarde da última quinta-feira (17) na Rodovia Wilson Finardi 9SP-191), trecho Araras/Rio Claro. Ele era do Estado do Amazonas, norte do Brasil, mas estudava no CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade de São Carlos), campus de Araras.

De acordo com a assessoria de comunicação da Arteris/Intervias, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu às 17h no sentido Rio Claro/Araras(leste) da via, precisamente no km 60+700 metros.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, o motorista do carro VW/Gol transitava sentido Araras/Rio Claro onde o motorista tentou ultrapassar em local não permitido e bateu de frente contra um carro Hyundai/Azera, que seguia de Rio Claro para Araras.

O estudante faleceu no local e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e duas com ferimentos leves. Todas foram atendidas pelas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Rio Claro e a pista ficou interditada depois do acidente.

Comoção e tristeza no campus da Ufscar

A morte do universitário gerou comoção no campus da Ufscar em Araras, pois Eliton era muito querido pelos estudantes. Mensagens foram postadas em seu perfil na rede social Facebook, muitas enaltecendo a força de vontade e companheirismo que ele tinha em vida.

Em uma postagem, uma amiga fala que o jovem “tinha muitos planos de vida, saiu cedo de sua casa para estudar em busca de um futuro melhor para a família”. Outra mensagem cita a coragem de estudar longe da família, já que o estudante era do Estado do Amazonas. “Te muita gente triste, mas ficaremos com suas lembranças e sorrisos, garra e coragem”, diz a postagem.

A Ufscar emitiu nota de pesar pela tragédia que tirou a vida do estudante, de forma precoce. “Com pesar que informamos o falecimento do aluno do curso de engenharia agronômica Eliton Cris de Oliveira Rodrigues, ocorrido no dia 17 de agosto. Os trâmites para o corpo ser translado para o Amazonas, onde a família reside, estão sendo tomados”, finaliza nota.