Uniararas tem vagas para tratamento ortodôntico gratuito

A Uniararas divulgou essa semana que ainda tem vagas para tratamento ortodôntico através do curso de Mestrado em Ortodontia da Instituição. Os pacientes devem...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Uniararas divulgou essa semana que ainda tem vagas para tratamento ortodôntico através do curso de Mestrado em Ortodontia da Instituição.

Os pacientes devem ter, obrigatoriamente, entre 10 e 15 anos, e possuírem o problema do “queixo para frente” ou “queixo grande” (prognata), como são popularmente conhecidos.

Estes casos normalmente evoluem para cirurgia e com o tratamento diminui-se esta possibilidade. Segundo a Uniararas, o tratamento é gratuito, mas os pacientes terão como custo os exames iniciais e finais.

Os interessados devem, primeiramente, participar de um cadastro na Clínica, que acontece somente às segundas-feiras, das 14h às 19h, portando os seguintes documentos, originais, de todos os moradores da mesma residência: CPF; RG; comprovante de renda (holerite ou carteira profissional, mesmo que não trabalhe. Se for aposentado (a) ou pensionista trazer o comprovante do benefício); comprovante de residência (conta de luz) e certidão de nascimento dos menores (se não tiverem CPF e RG).

Os pacientes cadastrados serão submetidos a uma triagem realizada pela equipe de dentistas responsáveis da Uniararas, para verificarem se se enquadram nos pré-requisitos exigidos.

Serviço:

Atendimento para Cadastro na Clínica de Odontologia – Interessados em participar do tratamento do “queixo para frente” do curso de Mestrado

Horário: Segunda-feira, das 14h às 19h.

Local: Avenida Dr. Maximiliano Baruto, nº 500, Jardim Universitário, Araras – SP

Contato (Uniararas): (19)3543-1422.