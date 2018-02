Uniararas tem inscrições gratuitas para Palestras em Direito; bolsas de especialização são oferecidas

A Uniararas, em parceria com a Escola Superior de Direito, tem inscrições abertas para o Ciclo de Palestras, que acontece na Instituição nos dias...

A Uniararas, em parceria com a Escola Superior de Direito, tem inscrições abertas para o Ciclo de Palestras, que acontece na Instituição nos dias 20 e 22 de março. O evento é gratuito e tem como público alvo advogados e bacharéis em Direito.

Os interessados devem enviar e-mail para jonatas@uniararas.br. A confirmação de presença é válida para as duas palestras do Ciclo e as vagas são limitadas. Confira a programação:

20/03 (19h30 às 21h) – “Princípios Processuais e Recursais no CPC 2015”, com o Prof. Júlio Ballerini.

22/03 (19h30 às 21h) – "Os Desdobramentos Práticos da Reforma Trabalhista – uma visão após a vigência da nova legislação", com o Prof. Orestes Rebuá.

Além das palestras na área de direito a Uniararas tem inscrições abertas até o dia 10 de março para o Concurso de Bolsas dos cursos de Especialização em Direito. Podem participar da prova, que acontece dia 17 de março, na Instituição, candidatos portadores de diploma de Bacharelado em Direito.

O concurso visa à concessão de duas (02) bolsas de estudo de 50% e uma (01) bolsa de 100%, para cada curso, em 2018: Especialização em Direito Civil e Processo Civil, Especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário e Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.

Confira todas as regras no edital, disponível pelo site: http://uniararas.br/posgraduacao/.