Uniararas oferece curso gratuito para gestantes e de cuidados com o recém-nascido

Por meio da Lasf (Liga Acadêmica de Saúde Feminina), a Uniararas oferece vagas para o Curso de Gestantes e Cuidados com o Recém-Nascido. A oportunidade é gratuita e conta com informações sobre a gravidez e a maternidade, preparando as futuras mães para receberem o novo membro da família.

Em encontros periódicos, serão abordados assuntos como cuidados com a pele e alimentação durante a gravidez; sinais e sintomas de trabalho de parto; tipos de parto e práticas não farmacológicas no alívio da dor; cuidados com o recém-nascido; urgência com o recém-nascido; aleitamento materno e técnica de Shantala.

As mulheres interessadas em participar do curso devem enviar e-mail para a professora responsável, Daniella R. Leite (dani_rleite@uniararas.br). Os encontros já têm data marcada: 02 e 16 de abril, 07 e 21 de maio e 04 e 11 de junho, das 15h30 às 16h30, na Clínica de Enfermagem da Uniararas/FHO (Fundação Hermínio Ometto).

É indicado que as gestantes compareçam vestindo roupas confortáveis para relaxamento. Acompanhantes e/ou amigas e familiares grávidas também podem comparecer aos encontros. Mais informações pelo telefone: (19) 3543-1470.

Consultoria de Aleitamento Materno gratuita também será oferecida

No primeiro semestre deste ano, a Lasf (Liga Acadêmica de Saúde Feminina) também irá oferecer consultorias gratuitas de aleitamento materno, com vagas limitadas e agendamento prévio. As mulheres interessadas em participarem da atividade também devem entrar em contato com a professora Daniella R. Leite (dani_rleite@uniararas.br).

A consultoria será realizada semanalmente, às segundas-feiras, na Clínica de Enfermagem da Uniararas/FHO. Mais informações pelo telefone: (19) 3543-1470.