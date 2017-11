União 1 Já estamos no fim de 2017 e já está certo que o União São João não participará mesmo da próxima edição da...

União 1

Já estamos no fim de 2017 e já está certo que o União São João não participará mesmo da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Explicando: É que existia uma pequena possibilidade de o clube reativar seu departamento de futebol, e a intenção era montar um elenco para a Copinha de janeiro, e esse mesmo elenco serviria de base para voltar a disputar o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Porém, entretanto, todavia… nenhuma das negociações envolvendo União, Prefeitura e empresários do futebol foram bem sucedidas.

União 2

Até houve negociações nesse sentido, mas nenhuma avançou como deveria. O problema maior, como o torcedor já sabe, é a alta dívida que o clube possui, impedimento para qualquer empresário reativar o departamento de futebol, pois teria que injetar milhões só para quitar alguns débidos. Uma das únicas alternativas seria mesmo a venda do clube, fato também muito improvável neste momento. De qualquer forma, o torcedor ainda sonha em voltar a ver o União em campo. Quem sabe um dia aparece um “salvador da pátria”…

Eu estava lá – 1

Dia 6 de dezembro próximo o União São João comemora 30 anos da conquista do acesso da Divisão Especial do Campeonato Paulista de 1987. Foi nesta data em que o União derrotou o Rio Preto em Araras por 1 a 0 e comemorou o acesso, ao sagrar-se campeão de um dos quadrangulares finais da competição. Depois, o time ainda entrou em campo para disputar o título com o campeão do outro quadrangular, o São José – com duas vitórias o União foi o campeão da Divisão Especial.

Eu estava lá – 2

Para relembrar esse título importante, vou registrar hoje e nas próximas semanas alguns dos jogos importantes daquela temporada. No dia 1º de novembro de 1987, o União São João fazia seu último jogo pela 2ª fase do Paulista, com vitória diante do União de Mogi por 3 a 0, gols de Miranda e Adalto (2), confirmando o time ararense no quadrangular final. O União jogou aquela partida em Araras com: Privatti; Kiko (Rossi), Eduardo, Cavalcante e Carlinhos; Miranda, Adauto e Juca; Muniz, Cássio (Odair) e Valdir Lins. Técnico: João Magoga.