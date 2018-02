União fica novamente fora da Segunda Divisão do Futebol Paulista

O departamento técnico da FPF (Federação Paulista de Futebol) se reuniu na última quarta-feira (28 de janeiro) para chancelar a relação dos 38 clubes...

O departamento técnico da FPF (Federação Paulista de Futebol) se reuniu na última quarta-feira (28 de janeiro) para chancelar a relação dos 38 clubes participantes do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que é ‘Sub-23’ (ou seja, admite apenas jogadores com até 23 anos de idade).

Apesar de ser denominada como “segunda divisão”, na prática essa acaba sendo a quarta divisão do Campeonato Paulista (já que acima dela existem as séries A1, A2 e A3 do Paulista).

A relação de clubes já foi divulgada e o União São João novamente não participou do Conselho Arbitral da competição e tampouco optou por entrar na disputa, permanecendo mais um ano com as portas fechadas.

Já se sabe que a competição vai ter limite de idade – 23 anos – para incentivar a revelação de talentos no interior e ainda terá participação de times de cidades próximas, como São Carlos e Limeira – o tradicional Independente de Limeira está na disputa junto com outros times com nome de peso no futebol do interior paulista, como o Comercial (Ribeirão Preto), XV de Jaú (Jaú), América (de São José do Rio Preto) e o Paulista (de Jundiaí).

Segundo o site ‘Futebol Interior’, na primeira fase os clubes são divididos de forma regional, justamente para evitar gastas com viagens, hospedagem e alimentação. São quatro grupos de sete clubes e outro com oito clubes. Na primeira fase, cada participante vai disputar 12 ou 14 jogos, com turno e returno.

A competição começa no dia 8 de abril e termina na última semana de outubro. A competição terá 36 clubes em ao menos 30 cidades. Muitas até polos regionais, como Jundiaí, Ribeirão Preto, Bauru, Jaú, São José do Rio Preto, Limeira, Guarulhos e Santos. (Com informações do site Futebol Interior)

Times participantes da 2ª Divisão Paulista:

• Grêmio Prudente (Presidente Prudente)

• Andradina (Andradina)

• Assisense (Assis)

• Vocem (Assis)

• Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo)

• Tupã (Tupã)

• Osvaldo Cruz (Osvaldo Cruz)

• São José Esporte Clube* (São José dos Campos)

• São José Futebol Clube* (São José dos Campos)

• América (São José do Rio Preto)

• José Bonifácio (José Bonifácio)

• Bandeirante (Birigui)

• Fernandópolis (Fernandópolis)

• Catanduva FC (Catanduva)

• Grêmio Catanduvense (Catanduva)

• Internacional (Bebedouro)

• Taquaritinga (Taquaritinga)

• Comercial (Ribeirão Preto)

• Francana (Franca)

• XV de Jaú (Jaú)

• Talentos 10 (Bauru)

• Grêmio Sãocarlense (São Carlos)

• Independente (Limeira)

• Brasilis (Águas de Lindóia)

• Itapirense (Itapira)

• Jaguariúna (Jaguariúna)

• Paulista (Jundiaí)

• Primavera (Indaiatuba)

• Itararé (Itararé)

• Elosport (Capão Bonito)

• Barcelona Capela (São Paulo)

• Flamengo (Guarulhos)

• AD Guarulhos (Guarulhos)

• Atlético Mogi (Mogi das Cruzes)

• União Mogi (Mogi das Cruzes)

• Grêmio Mauaense (Mauá)

• Mauá FC (Mauá)

• Jabaquara ( Santos)

* Admitidos somente após apresentar os laudos de segurança do estádio Martins Pereira

