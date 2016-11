União ainda mantém uso do estádio, mesmo sendo vendido pela Usina

O torcedor que ainda tem esperança de voltar a ver o União São João em campo não vem recebendo muitas notícias otimistas nos últimos...

O torcedor que ainda tem esperança de voltar a ver o União São João em campo não vem recebendo muitas notícias otimistas nos últimos tempos, principalmente depois que o clube encerrou suas atividades profissionais, ao disputar o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, em 2014.

A notícia mais recente envolvendo o clube é a oficialização da venda do Estádio Hermínio Ometto por parte do Grupo USJ (Usina São João) à empresa Green Gold Empreendimentos Imobiliários, de Salto/SP.

O estádio nunca esteve em nome da entidade jurídica União São João, presidida atualmente pelo empresário José Mário Pavan. O clube detinha um comodato para uso do espaço físico e a preferência de compra do mesmo junto ao Grupo USJ. Segundo o próprio Pavan, essa preferência de compra foi repassada à Green Gold, que adquiriu o estádio no início deste ano.

O primeiro passo jurídico para essa transação ocorreu em dezembro de 2015, quando houve a averbação da certidão do imóvel, regularizando a área construída em 1988 (estádio). E em 21 de janeiro de 2016 houve o registro de venda e compra, da Agro Pecuária Campo Alto S/A, empresa ligada ao Grupo USJ e até então proprietária do imóvel, para a Green Gold, de Salto/SP. A área total é 128.861,77 m², incluindo o estádio e as demais áreas do centro de treinamento do clube.

Apesar do estádio ter sido vendido para uma empresa sem ligações oficiais com o clube, a instituição União São João ainda está utilizando o imóvel, mesmo não tendo futebol profissional no local há dois anos. Pavan confirmou que utiliza o imóvel atualmente através de locação junto aos diretores da Green Gold.

Esperança de reativar o futebol profissional

A diretoria do União ainda tem a esperança de poder encontrar parceiros para voltar a disputar o Campeonato Paulista. E trabalha com essa hipótese desde 2015, quando o clube optou em não disputar mais a competição – o clube ficou inativo em 2015 e 2016.

O presidente Pavan nunca escondeu que o motivo por não ter disputado as duas últimas edições do Paulista foi financeiro. O clube acumulou dívidas desde quando foi rebaixado da A-1 para a A-2, em 2005, e vem enfrentando dificuldades para saldar seus credores.

Além de pretender pagar todas as dívidas, Pavan deseja reativar o futebol profissional em Araras. “Araras não pode ficar sem futebol, mas é muito caro. Para colocar um time em campo no Paulista da 4ª Divisão, o custo não fica menos que R$ 250 mil por mês. Está difícil, mas não é impossível”, comentou Pavan.

Esse valor citado por ele inclui basicamente despesas administrativas, impostos, energia elétrica, telefone, água, alimentação, remédios, vestuário, funcionários (vigias, administrativos, cozinheiras…), comissões técnicas para o futebol de base e para o profissional, salários de jogadores do time principal e ajuda de custo para atletas dos times de base – a Federação Paulista de Futebol exige a participação de times de base para um clube poder disputar a categoria profissional.

Pavan deseja reunir um grupo de empresários ligados ao futebol para montar um time competitivo para 2017. “Eu não vou tocar. Está na hora de mudar”, comentou.

Clube era referência do futebol no interior

Muitos órgãos de imprensa de circulação nacional ainda fazem matérias com frequência sobre a atual situação do União São João, que se destacou no cenário nacional a partir da década de 1990, mas está sem disputar uma competição oficial desde 2014, rebaixado para a última divisão do Campeonato Paulista.

O interesse por informações atuais sobre o União ocorre porque o clube virou “modelo” de gestão num determinado período, e depois foi caindo gradativamente.

Fundado em 1981, com amplo apoio da Usina São João, o União foi atraindo torcida e simpatia dos ararenses, até conquistar seu primeiro título expressivo, a Divisão de Acesso do Campeonato Paulista de 1987, equivalente à Série A-2 de hoje.

A partir de 1988 o clube passou a ser conhecido nacionalmente, pois estava na divisão de elite do Paulista, e também foi se destacando no Campeonato Brasileiro. Sagrou-se campeão brasileiro da Série C em 1988 e, em 1992, conseguiu o acesso para a elite – a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) acabou colocando o União num novo grupo de acesso, em 1993. Mas a redenção veio em 1996, quando o clube foi campeão da Série B e garantiu vaga na elite do Brasileiro do ano seguinte.

A década de 90 foi marcada por grandes conquistas, mas também com a morte do então “financiador” e apaixonado do clube, o empresário Gilberto Ruegger Ometto, da Usina São João. Antes de sua morte, o clube foi vendido aos empresários José Mário Pavan e Iko Martins.

Foram anos de muitas glórias, times competitivos e revelação de vários jogadores de qualidade. Iko deixou a sociedade e Pavan passou a ser comandante solo. A década de 90 também foi marcada com o fim do “passe” do jogador, entrando em cena os empresários de atletas, desvinculados de clubes.

O União demorou para se adequar à nova realidade e a situação começou a ficar mais difícil financeiramente. Mesmo assim, o clube conseguia se manter na elite do Paulista, o que representava uma “gorda” cota financeira anual da Federação Paulista. O baque veio em 2005, quando o clube foi rebaixado pela primeira vez do Paulista, caindo para a A-2.

Sem poder contar com a cota financeira dos times da A-1, o clube começou a se endividar ao montar times competitivos na A-2, com objetivo único de retornar à 1ª Divisão o quanto antes e voltar a receber novamente a cota financeira necessária para se manter na 1ª Divisão.

O torcedor ararense deve se lembrar que o clube realmente fez boas campanhas, mas quando chegava no quadrangular final da A-2, valendo o acesso, o time sucumbia. Foram cinco anos em que a expressão “nadar, nadar e morrer na praia” foi uma das mais citadas em Araras.

O insucesso contínuo do sonhado acesso resultou num acúmulo de dívidas. E em 2011 começou o declínio maior, com um time mais barato e pouco competitivo. No ano seguinte foi rebaixado para a A-3, e em 2013 veio a “facada no coração”, ao cair para a última divisão do futebol paulista.

Em 2014, o clube até que tentou montar um time competitivo para a 4ª Divisão com alguns parceiros, mas novamente não conseguiu o acesso. A última partida oficial da história do União foi no Campeonato Paulista da 4ª Divisão de 2014, valendo pela 3ª fase, no dia 20 de setembro daquele ano. O time ararense perdeu em casa para o CA Pirassununguense por 3 a 2. Os dois gols do União naquela partida foram marcados por Diego Pituca. E o treinador era Paulinho McLaren.

O torcedor mais antigo do União se acostumou com times de alta qualidade técnica na década de 1990 e em parte da década seguinte. Tanto que não consegue lembrar de muitos jogadores que atuaram nos últimos anos. Na última partida oficial do clube, por exemplo, teve os seguintes jogadores: Tales; Dener (Nuno), Pablo, Adriano e Gabriel; Gregore (Wesley), Alê, Lucas Surcin (Danilo) e Diego Pituca; Luis Guilherme e João Vitor. (CC)