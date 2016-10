Uma nova seleção Três jogos, três vitórias, 10 gols feitos e apenas um sofrido. O início da Era Tite é arrasador. Com mais uma...

Uma nova seleção

Três jogos, três vitórias, 10 gols feitos e apenas um sofrido. O início da Era Tite é arrasador. Com mais uma boa atuação, a seleção goleou a Bolívia por 5 a 0 na noite da última quinta-feira, na Arena das Dunas, em Natal. O triunfo manteve o Brasil na vice-liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e confirmou a ascensão da equipe na competição desde que o treinador assumiu o cargo, o time dobrou de pontuação.

Mais seleção

A mudança da comissão técnica da seleção brasileira não mudou apenas a forma do time jogar, mas também a forma como o torcedor voltou a ver a nossa seleção. Independente dos bons resultados, a chegada de Tite mudou a confiança e a postura dos torcedores e, depois de muito tempo, voltamos a ver um treinador de seleção ter seu nome ovacionado nas arquibancadas. É fato que os resultados são também o motivo, porém o carisma de Tite parece estar trazendo de volta o desejo de torcer pelo Brasil.

Esperança

Após as eleições municipais, todos os vereadores eleitos em Araras serão convidados para uma entrevista no programa Mais Esportes, da Araras FM 107.7, onde poderão falar de seus projetos com relação ao esporte do nosso município. Na última quinta-feira, o vereador reeleito Du Segurança (PHS) foi o primeiro a conceder entrevista e, segundo o parlamentar, o esporte será uma de suas prioridades nos próximos quatro anos. Du Segurança destacou as más condições de alguns espaços físicos para prática esportiva e disse que uma de suas maiores decepções do atual governo foi em relação ao ginásio de esporte do bairro Narciso Gomes, pois segundo ele, várias solicitações de reformas foram feitas e nada foi feito. Du promete continuar lutando pela reforma do ginásio e a implantação de escolinhas naquele local.

Luz no túnel

O candidato a Prefeitura de Araras, Pedrinho Eliseu, disse em entrevista ao programa Mais Esporte que, se assumir a Prefeitura em primeiro de janeiro de 2017 muitas coisas irão mudar em relação ao esporte do município. Pedrinho prometeu o retorno de várias atividades esportivas e disse que também pretende se reunir com o presidente do União de Araras, José Mário Pavan, a fim de articular o retorno do time profissional e das categorias de base.

Expectativa

Na próxima semana, outros candidatos a vereador eleitos e reeleitos também irão falar sobre suas propostas no Mais Esporte. O vereador reeleito Marcelo de Oliveira (PRB) já garantiu presença e irá esclarecer aos ouvintes suas intenções com relação a evolução do esporte em Araras. O parlamentar sempre atuou com muito afinco em relação a importância da família e recuperação de pessoas.