Uma nação perplexa

Há exatos nove meses, terminava o processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em agosto de 2016, que prometia colocar fim a uma dolorosa crise política – e que afetou profundamente a economia do país. Naquela época, o desemprego atingia 12 milhões de brasileiros e o PIB (Produto Interno Bruto) só recuava.

Após nove meses, um grande terremoto abala novamente todo o sistema político e desmorona diretamente na cabeça de Michel Temer (PMDB), que substituiu Dilma no cargo. Na última quarta-feira (17), a nação ficou perplexa, mais uma vez, com os empresários Joesley e Wesley Batista – donos da JBS – delatando que Temer consentia com a compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB), preso na operação Lava Jato. E, desta vez, Joesley apresentou uma prova contundente: o áudio de uma conversa gravada entre ele e o presidente Temer.

Desde então, o grande terremoto produziu sucessivos efeitos, e que afetaram não somente a política, mas novamente a área econômica. O abalo foi sentido justamente na semana em que foram divulgados alguns sinais positivos na economia, com leve alta do PIB e aumento nas vagas de emprego em abril.

E no dia seguinte à publicação da delação pela imprensa, o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Temer e liberou os áudios da conversa gravada. Até o fechamento desta edição, oito pedidos de abertura de processos de impeachment contra Temer foram protocolados por vários partidos – alguns, inclusive, da própria base no Congresso Nacional.

Este horizonte sombrio toma conta novamente do País, que mal saiu de uma crise e já é empurrado a enfrentar outra – e que pode ser ainda pior. A situação é tão tensa, que nem os mais respeitados cientistas políticos ousam prever o que ocorrerá nos próximos 15 dias.

E ao que tudo indica, a situação não é estável para Temer e seu governo, e os efeitos são sentidos diretamente pelos brasileiros, principalmente os mais pobres. Há no horizonte apenas interrogações, e não se descarta que o terremoto deixará vítimas, principalmente na classe política. Por outro lado, fica a esperança do surgimento de novas condutas na vida pública, extirpando de vez essa forma de se fazer política para poucos. Pode ser a chance do renascimento da nossa República.

Voltando à bomba, o primeiro efeito foi a paralisação do Congresso Nacional, que estava em processo de aprovação de importantes reformas – e que caíram na desconfiança do eleitorado. A Temer restam caminhos divergentes, ambos tempestuosos – impeachment ou renúncia. E pode ainda acontecer o seu renascimento das cinzas: mostrar que tem apoio para se manter no cargo, promover reformas e prosseguir com a retomada da economia. Afinal, neste país tudo é possível – até mesmo o inesperado.

Porém, alguns já sinalizam que ele não terá o apoio necessário devido à pressão das ruas. Enquanto o presidente tenta sair ileso do terremoto, cabe ao Brasil e aos brasileiros manter o importante papel que é seguir fiscalizando as atrocidades que acometem o nosso sistema. A perplexidade tomou conta da nação novamente, nove meses depois do impeachment de Dilma… E a lista de desempregados no país subiu para 13 milhões.