Uma mão amiga: Adalberto se dedica a cuidar de moradores de rua

Adalberto Zampin, 53 anos, é formado em Teologia e Gestão de Comunidade pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), além de formação terapêutica, por meio de curso universitário para Capacitação para Conselheiros e Lideranças comunitária pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Mas os títulos de Adalberto não o descrevem, o que o descreve é a empatia e o amor.

O filantropo dedida a sua vida a um projeto de acolhimento institucional voltado para moradores de rua em situação de risco e com agravante em dependência química.

“Comecei atuar neste projeto porque algumas pessoas me procuraram em busca de ajuda com seus problemas de abandono e vícios. Estou há 16 anos nesta área. Optei por trabalhar com estas pessoas por ter vivido um período da minha vida envolvido com drogas ilícitas e bebidas, onde perdi a confiança da família e amigos e quase cheguei ser um morador de rua. Deus me deu uma nova chance e me recuperei. Por esse motivo que optei por trabalhar nesta área e retribuo”, relembrou ele.

O ararense, filho de Octacílio Jorge Zampin e Benedita Francisco Zampin é casado com Daiane Cristina Theodoro Zampin,q ue o ajuda na batalha diária de reverter os danos que ele viu que o desprezo e abandono causa nas pessoas que tem a dependência química. ” Aceitei o chamado de Deus para ajuda-los”, emendou Adalberto.

Adalberto só vê um futuro para si que é continuar a ajudar o próximo e a construção de uma sede para o projeto, que também tem o objetivo de melhorar as condições de atendiment dos seus assistidos e continuar ajundando…

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Adalberto Zampin

Idade: 53 anos

Profissão: filantropo

Formação: 2ºgrau

Viagem

Melhor já feita: São Pedro da Serra (Rio de Janeiro)

Sonha fazer: Israel

Uma dica de viagem: Rio de Janeiro

Personalidade

O que te define: perseverança

Defeito: confiar nas pessoas demais

Qualidade: ser fiel

Sonho: gostaria de ver meu projeto ser reconhecido

Identidade

Família: tudo

Saudade: meu avô Ernesto

Mulher de coragem: minha mãe (Benedita Francisco Zampin) e minha irmã (Izilda Zampin)

Homem forte: pai ( Octacílio Jorge Zampin)

Visão Nacional

Política: poderia ser melhor

Sociedade: atenção aos jovens dependentes de drogas

Quem melhor representa o Brasil: as pessoas que amam o próximo

Política local

Nome: Pedrinho Eliseu (PSDB)

Uma ação:reconhecimento às casas de apoio

Necessidade: mais desenvolvimento social

Araras

Uma escola: todas

O que te agrada: o acolhimento do povo ararense

O que te incomoda: nada

Cultura

Livro: Biblia

Trilha sonora: gospel

Sessão pipoca: Deus Não está Morto

Quem brilha: Jesus Cristo