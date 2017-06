Uma decisão política

A transferência do setor administrativo da Polícia Militar Ambiental para Rio Claro resulta em uma importante perda para a cidade de Araras na...

A transferência do setor administrativo da Polícia Militar Ambiental para Rio Claro resulta em uma importante perda para a cidade de Araras na área da segurança, principalmente na fiscalização para proteger o meio ambiente.

Apesar de ter sido anunciada em abril, a decisão do governador Geraldo Alckmin (PSDB) não foi recebida com surpresa, e nos bastidores da política ararense a transferência era esperada há meses. Com isso, o prédio – que por anos abrigou a PM Ambiental, na Avenida Maria Aparecida Muniz Michielin (antiga Avenida Leme) – será desativado e fechado.

Sem a importante base de proteção ao meio ambiente, Araras também corre o risco de perder atividades educativas que por anos foram desenvolvidas com estudantes das escolas públicas e particulares. A transferência da administração também pode afetar o efetivo de policiais que trabalham em Araras, tanto que esta situação é investigada por um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de Rio Claro.

A atual condição não está restrita apenas à Araras, e o mesmo inquérito investiga o fechamento de outras unidades, como em Brotas, por exemplo. Ao menos, em Araras, a perda foi abrandada com a iniciativa da Prefeitura em manter o setor operacional – este tão importante para fiscalizar a área rural do município.

Mesmo antes do anúncio da transferência, a Câmara Municipal já havia encaminhado para São Paulo um documento que pedia a permanência da polícia na cidade, e entre as razões citadas estava o fato da proximidade da cidade com o Rio Mogi Guaçu.

O pedido foi digno de reconhecimento, e permitiu manter o setor operacional em Araras, com duas viaturas. Os policiais ambientais, mesmo em menor número, ocupam uma sala exclusiva na sede da Guarda Municipal, e contam com vestiário e espaço para o trabalho, além da cooperação no patrulhamento que também é feito pela Guarda Municipal na zona rural.

Porém, como já citado, a decisão do governo do Estado pode interferir no efetivo da corporação e segundo dados divulgados pela promotoria de Rio Claro, dentre as cidades da região, Araras conta com a menor quantidade de policiais ambientais – 13, atualmente.

Com a transferência dos policiais que antes trabalhavam em Araras, Rio Claro poderá passar de 25 para 41 policiais. E nas demais cidades, o efetivo também é maior, como em Pirassununga com 27 policiais e São João da Boa Vista, com 26 policiais.

Apesar da decisão ser meramente política, o seu custo pode recair sobre a sociedade e principalmente sobre o meio ambiente, que poderá sentir os efeitos da redução da fiscalização em uma região que acolhe um dos mais importantes ecossistemas do Estado de São Paulo, que é justamente o trecho por onde passa o Rio Mogi Guaçu.