Uma caixinha de surpresas

A eleição municipal acontece no próximo domingo, dia 2 de outubro, e o resultado final pode ser considerado o reflexo da atual avaliação do ararense sobre a política local.

Tudo pode acontecer, desde uma troca em massa dos atuais vereadores, como também a manutenção de sua maioria, o que representaria uma “aprovação” popular da forma de fazer política dos atuais vereadores. Na disputa majoritária, o atual prefeito Nelson Brambilla (PT) não pode se candidatar, e está apostando em sua avaliação para tentar eleger seu sucessor. É um grande teste.

Os fatos políticos mais recentes no Brasil – denúncias, falcatruas, prisões, etc – elevaram a questão política a um patamar de discussão nacional, principalmente com protestos públicos e embates nas redes sociais. A política brasileira nunca esteve tanto em evidência e virou um verdadeiro turbilhão nos últimos anos.

A eleição pode ser considerada uma espécie de termômetro, medindo a aceitação do cidadão pela manutenção do atual sistema ou uma revolução no quadro presente. E em alguns municípios está se mostrando uma grande tendência de migração de votos: quem sempre votou no governo, tende a votar contra, e vice-versa.

Porém, existe também a resistência de boa parte dos cidadãos, com fortes traços ideológicos ou corporativistas, de mudar a sua maneira de votar. Votam naquela pessoa que consideram representante e defensor de seus ideais, independentemente desse candidato ter envolvimento em irregularidades ou não. Portanto, nesta hora, senso de cidadania para mudar conceitos é muito importante para melhorarmos a política brasileira.

E existe, também, uma terceira possibilidade: a de que parcela dos eleitores manifeste o seu protesto na hora de votar. Seja através da abstenção – sua aversão à política e aos políticos o deixou ainda mais propenso a nem sair de casa para votar – ou votando em branco ou nulo, número que pode ser maior do que nas últimas eleições.

A melhor opção, entretanto, é eleger candidatos realmente capazes e que tenham apreço pela honestidade, pela coletividade e pelo bem público, não colocando o corporativismo ou o pensamento ideológico do candidato como maior prioridade.

As várias formas de protestos pacíficos são um direito constitucional do cidadão, mas votar corretamente e cobrar do político que você ajudou a eleger é sempre o melhor caminho para fazer com que a administração pública avance e gere benefícios para a sociedade.