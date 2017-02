Um sonho… Uma saudade!

Vez outra essa coluna foge dos comentários esportivos, abordando outros temas, que tenho a certeza serem do agrado dos prezados leitores. Diversas pessoas nos...

Vez outra essa coluna foge dos comentários esportivos, abordando outros temas, que tenho a certeza serem do agrado dos prezados leitores. Diversas pessoas nos telefonam, outros vêm pessoalmente cumprimentar a coluna, por esse ou aquele artigo publicado. É a idade que avança rapidamente, os tempos são outros, a saudade não vai embora. A maior parte das pessoas idosas, que para fugir da solidão, fica recordando, contando um pouco da sua época.

Nos encontros que eu promovia na sede dos Vicentinos, para os idosos (as), era gostoso ouvir um pouco da história de cada um. Isso, ao meu ver, é bom, é importante para o registro da história, principalmente agora que temos a Casa da Memória de Araras Pedro Pessoto Filho. O tempo transforma tudo, aos poucos, desde a natureza até mesmo nossos comportamentos. Sem dúvida, a vida antigamente nos trazia felicidade, mais credibilidade em tudo que fazíamos. É verdade, também, que o tempo traz consigo o progresso, mas aos poucos destrói a beleza da vida, as nossas fantasias, os nossos sentimentos de criança.

Aquela terra batida, empoeirada, já não existe, porque foi recoberta pelo negror do asfalto que cobriu, muitas vezes, os olhos d’água nascido no meio das ruas. As casas já não têm mais os grandes quintais com árvores frutíferas, jardins floridos e perfumados, porque os prédios de cimento armado, erguidos no chão, se apoderam de tudo, tirando a beleza saudável de outrora.

No meu tempo de criança, eu, meus irmãos e colegas, subíamos nas árvores do nosso quintal e nos quintais dos nossos avós, e nos lambuzávamos com as mangas deliciosas, deixando escorrer o suco em nossas camisas, brincávamos de circo, de passar cineminha (não é verdade, Erasmo Gerotto?), corrida de arco de ferro, empinávamos papagaio, jogar palito, botão de time de futebol, bater figurinha, corrida de cavalo de pau, correr de esconde-esconde, e acreditávamos em tudo que nossos pais e avós diziam.

Acreditávamos na existência do Papai Noel, que descia do céu em seu cavalinho para colocar nas nossas camas o presente desejado… Na Páscoa, os ovos pintados, escondidos pela nossa avó, eram colocados no meio das plantas coloridas do jardim, com um ninho aconchegando seus ovos. Acreditávamos de verdade na “cegonha”, que trazia no seu bico o nenenzinho tão esperando, e também na “lebrinha” que botava ovos coloridos… Isso nos fez muito felizes.

Na igreja, hora antes de comungar, jejuávamos, e ao receber a hóstia sagrada, as mulheres cobriam a cabeça com véu. Na Semana Santa, éramos proibidos de falar alto, cantar, porque naqueles dias Cristo estava em agonia. A procissão da Sexta Feira da Paixão era acompanhada por uma multidão de fiéis, todos trajados discretamente. Todas as irmandades da igreja acompanhavam a procissão. Os marianos vestidos de branco ou azul marinho, e fita azul; as filhas de Maria também de branco e fita azul; os irmãos do Santíssimo tinham sobre o terno preto uma túnica vermelha chamada OPA, com frisos dourados, levando nas mãos tochas acesas que iluminavam as ruas de nossa pequena Araras. Jesus morto era carregado por homens vestidos de branco e encapuzados.

Na frente, uma moça representando “Verônica” cantava música triste, e as matracas, seguradas pelos coroinhas, vinham anunciando a procissão.

A banda ficava atrás da multidão, tocando marcha fúnebre. Nós, as crianças, coladinhas, ficávamos às vezes impressionadas com essa noite triste. A procissão percorria um bom trecho de nossa cidade, até chegar defronte a Matriz, hoje Basílica. Nossa Senhora com lágrima nos olhos e um punhal cravado em seu peito, esperava seu filho tão amado.

Monsenhor Quércia fazia um lindo sermão e depois todos voltavam para suas casas. A Matriz era guardada a noite toda pelos marianos e fiéis. No dia seguinte, depois da missa, quando se anunciava Aleluia, Jesus tinha ressuscitado, sinos batiam fazendo seus ecos ressoarem por toda a cidade, rojões cortavam o céu.

Hoje, apesar do progresso, não existe mais a beleza que nós crianças sentíamos, porque ele tirou a fantasia que torna-se a vida tão feliz. Se fosse para sonhar com a volta dos grandes quintais, das ruas marcadas pelos buracos das bolinhas de vidro, nossas inocentes brincadeiras… Então queria ficar sonhando a vida inteira.

Vá você também visitar a Casa da Memória de Araras Pedro Pessoto Filho, e contar a sua história.