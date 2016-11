Um pouco da história de um campeão

Hoje essa coluna quer homenagear um pouco da história de um grande campeão. Seu nome, José Alberto Rodini, simplesmente chamado pelos amigos por Zé...

Hoje essa coluna quer homenagear um pouco da história de um grande campeão. Seu nome, José Alberto Rodini, simplesmente chamado pelos amigos por Zé Alberto Rodini. Em vida foi um homem aberto ao diálogo, ele mostrava abertamente que crê nos homens, acreditava nas pessoas, no lado bom; às vezes só precisa ser devidamente valorizado para crescer.

Algumas vezes, em reuniões esportivas em sua chácara, dizia: “ninguém é totalmente mau, imperfeito a ponto de não conseguir atingir certas metas. O que falta, na maioria das vezes, é a chance para que a pessoa mostre seu valor, sua qualidade. É importante valorizar o ser humano, e dar a ele oportunidade para se desenvolver e, assim fazendo, melhorar a sociedade”. Também dizia: “Devemos mostrar também aquele amor a vida que caracteriza o espírito disposto ao desafio. A vida é uma aventura, um eterno transpor de obstáculos. Gostar de viver é essencial, pode até perder, mas levanta-se, volta e luta até ganhar”;

Ainda dizia: “Me diga se ainda tem coisas tão gostosas como acordar com tranquilidade, olhar o céu, ver o sol nascer, sentir o dia chegar e renovar até a oração da vida. Nesses momentos somos integrantes da criação e somos fortes…”.

Zé Alberto era dinâmico, inteligente, trabalhador, cheio de criatividade, exigente, orador, foi em vida homem de visão extraordinária, e muitas vezes até o adversário admirava sua conduta. Ele amava sua cidade, foi presidente de partido político… No passado, incansável presidente do Comercial FC. Um baluarte à frente da Comissão Municipal de Esporte. A menina de seus olhos foi a realização da Olimpíada da Primavera, em 1977, o maior acontecimento esportivo da cidade, uma competição poliesportiva, na qual o Zé Alberto conseguiu unir todos os bairros, fazendo com que a família ararense saísse de casa e participasse das festividades e matando saudades. Eram oportunidades para o desenvolvimento dos jovens.

Em 1977, mais de 340 atletas participaram no Estádio Engenho Grande da solenidade de abertura. Veja o que ele aprontou naquela noite: todos os atletas devidamente em seus lugares, os refletores do estádio ficaram todos apagados e cada espectador presente acendeu um fósforo, enquanto a fanfarra executava número especial e os atletas acenavam lençóis. Foi uma coisa fantástica.

Outros sucessos de sua autoria foram: Rainha da Primavera, Peneira de Ouro, Meu Filho tem Pinta de Craque, Brilhar de Estrelas etc.

Continua…

Homenagem

Faleceu na semana que passou o grande capitão da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970, Carlos Alberto Torres. Quero recordar que em agosto de 1972, 45 anos já são passados, Carlos Alberto, grande lateral do Santos FC, tricampeão mundial de futebol e capitão da seleção brasileira, esteve jogando em Araras, quando do jogo contra o time dos Doutores. Na oportunidade tive a satisfação de entrevistá-lo pela Rádio Centenário de Araras.

À família enlutada nossos pêsames, e ao Carlos Alberto Torres, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.