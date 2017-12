Um pouco da História de um Campeão – Pérsio Galembeck de Campos

Era o dia 8 de dezembro do ano 2003, 14 anos são passados, festa da Imaculada Conceição, dia dedicado ao cronista esportivo, mas aquele...

Era o dia 8 de dezembro do ano 2003, 14 anos são passados, festa da Imaculada Conceição, dia dedicado ao cronista esportivo, mas aquele dia Araras amanhecia triste, céu nublado, até aparecia que a própria natureza estava triste. Um assunto corria de boca em boca pelos quatro cantos da cidade.

Falecia, com apenas 56 anos de idade, um dos mais brilhantes fotógrafos de Araras. Pérsio Galembeck de Campos. A morte, sem dúvida alguma, será sempre um motivo de angústia, de pesar, de dor e de desesperação para o nosso sentimento. O falecimento de Pérsio, quando ainda muita vida se oferecia ao seu futuro, representava para nós uma dessas perdas difíceis de serem remediadas. Um vácuo abria-se em nosso coração, que a saudade há de encher, velando pela sua memória.

Trabalhamos lado a lado como funcionário bancário; como congregado mariano; como aluno do Dom Bosco no Oratório São Luiz. Como esportista foi, sem dúvida, um brilhante jogador de futebol, inteligente, habilidoso, chute forte, oportunista. Jogava em várias posições. Defendeu a SE Cruzeiro, Sayão FC, Araras Clube Esportivo, Oratório São Luiz e outras equipes.

Pérsio foi campeão e ganhou muitas medalhas. Em quase todas as atividades esportivas e sociais da cidade lá estava presente com sua máquina fotográfica, registrando os principais acontecimentos, para registro da nossa história. Era um assíduo torcedor do União São João e do São Paulo FC. Aliás, tinha até uma credencial do Tricolor do Morumbi. Em 1980 esteve representando a Tribuna Esportiva, quando da estreia de Ailton Lira no São Paulo FC, no Estádio do Morumbi, enfrentando o Flamengo do Rio de Janeiro.

Como jogador de futebol, esse campeão que hoje homenageamos, em 1970 vestiu as cores do Sayão na vitória de 2 a 1 frente os Veteranos do SC Corinthians Paulista. O time ararense jogou com: Beto (Barretinha), Bolachinha, Fernando, Bomba, Zago, Pérsio, Zé Lemão, Luizinho, Carlão, Marion, Carlinhos, Cesar, Beto e Lair.

Em 1972 defende o Oratório São Luiz; em 1973 veste as cores do Azulão do Cândida jogando ao lado de: Siqueira, Manelão, Rubens, Lói, Daninho, Luiz Carlos, Chiquinho, Pérsio, Dyjair, Tidói e Nival. Outro timaço que Pérsio tomou parte: Vado, Manelão, Marcos, Daninho, Luiz Carlos, Ikinho, Pérsio, Dyjair, Chiquinho e Tidóy. Ainda em 1973, em plena forma jogando pelo Oratório São Luiz, no Estádio Engenho Grande, o Gigante do Cândida venceu por 4 a 2 e Pérsio marcou 2 gols.

Antes do seu falecimento, recebi a sua visita me trazendo duas fotos da cabine de imprensa do Estádio Joel Fachini. Antes dele ir embora coloquei no meu gravador uma fita do ano de 1966 narrando um dos seus gols, na vitória do Sayão por 3 a 1 contra o Comercial FC. Grande número de amigos esteve presente em seu funeral. Ao amigo Pérsio, com recordações, nossas homenagem em nosso Nosso Cantinho de Saudades.