Um pouco da história de um campeão – Joel Fachini

Desde 1967 quando lançamos o programa Reminiscências Esportivas pelas ondas da rádio centenário de Araras, sendo entrevistado centenas de pessoas, foi criado para contar...

Compartilhe em suas redes sociais!

Desde 1967 quando lançamos o programa Reminiscências Esportivas pelas ondas da rádio centenário de Araras, sendo entrevistado centenas de pessoas, foi criado para contar um pouco da história do nosso esporte amador; notadamente o futebol, o preferido pelas multidões.

Homenagear jogadores, dirigentes, pessoas que de uma maneira ou de outra, ajudaram a construir a grandeza do esporte de Araras. Para mar a saudade dos bons tempos, e que não volta mais. Aos poucos estamos recordando personagem é difícil, e as vividas, cada um dá sua época. A tarefa é difícil, e além do mais nem todos concordam com o meu ponto de vista, embora respeitamos a opinião de todos.

Procuramos tirar o máximo daquilo que foi semeado de bom; as falhas não nos interessam, pois todos nós a temos. Nosso homenageado de hoje em História de Um Campeão, segundo os saudosistas, foi em vida um dos maiores baluarte do esporte de nossa cidade, pertenceu a diretoria do Comercial FC.

Homem ativo, foi um dos dirigentes que mais vezes ocupou a presidência do CFC. Isso é por 18 anos foi o prestamos falando de Joel Fachini residente do clube. Foi um dos personagens que mais lutou para que o Leopardo da Paulista, tivesse o seu estádio de futebol.

Estamos falando de Joel Fachini, já são passados 40 anos do seu falecimento (09-06-78), mas seu exemplo, até nos dias de hoje, perduram em nossa memória. Ele foi em vida um exemplo de honestidade, de trabalho, homem de visão, um benemérito. Num preito de gratidão da família Comercialina, seu Estádio de futebol denomina-se “Estádio Municipal Joél Fachini”.

Aliás, em novembro de 1984, na gestão do ex-prefeito Milton Severino, este estádio foi Municipal Joel Fachini. Pelas doado a municipalidade de Araras, sendo denominado “Estádio Municipal Joel Fachini”. Pelas suas lutas em prol do esporte de nossa terra, temos a certeza que nosso homenageado terá o seu nome gravado no livro de Memórias Esportivas de Araras. A esse Campeão pelos 18 anos na presidência do Comercial FC. Nossas homenagem em nosso Cantinho de Saudades.