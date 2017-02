Um pouco da história de um campeão

Prosseguindo o capítulo anterior sobre um pouco da história do ex-goleiro Wagner Fernando Velloso, por volta de 1988, era o terceiro goleiro da Sociedade...

Prosseguindo o capítulo anterior sobre um pouco da história do ex-goleiro Wagner Fernando Velloso, por volta de 1988, era o terceiro goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, quando ganhou uma chance de ouro. Zetti havia quebrado uma perna na Copa União de 1988 e Ivan, o substituto, também se contundiu. Velloso entrou no gol, e sua consagração aconteceu no clássico com o Corinthians no Campeonato Paulista.

Mas sua carreira no Palmeiras foi feita de percalços, depois de um período longe do Parque Antártica, quando foi emprestado para o União São João e Santos FC. Retornou para reassumir o posto no Palmeiras no Paulista de 1993. Machucou-se e perdeu a posição para Sergio. Recuperou a camisa nº 1 no ano seguinte, ganhou títulos importantes, e em 1999 se contundiu de novo, substituído por Marcos, ficou fora do time campeão da Libertadores.

Com a fase cada vez melhor de Marcos, Velloso perdeu qualquer chance de ser titular, transferindo-se para o Atlético Mineiro.

Defendendo o Verdão, Velloso acumulou títulos importantes: Libertadores em 1999, Copa Mercosul em 1998, Copa do Brasil em 1998, Brasileiro em 1994 e Paulista em 1996.

Ao grande campeão Wagner Fernando Velloso, as homenagens de Reminiscências Esportivas.

Cantinho de Saudades

Foi com pesar, que através da imprensa tive conhecimento do falecimento ocorrido dia 13 de janeiro, aos 70 anos de vida, do congregado mariano Oswaldo Castelani. Na juventude ocupou diversos cargos nas diretorias e trabalhou em diversas peças teatrais no palco da Congregação Mariana.

“À família enlutada, nossos pêsames, e ao amigo Oswaldo, que uniu-se a tantos outros que já partiram primeiro, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Agradecimentos

Parabenizo a diretoria da Aehda pelos 50 anos de sua fundação. Foi uma festa muito bonita e me orgulho de um dia ter feito parte de sua diretoria (Relações Públicas).

Também agradeço vários fiéis leitores desta coluna, pois recebi os cumprimentos de José F. Freitas (Zezinho), Luiz Roberto Zago (ex-árbitro de futebol), Antonio L. Jacovetti (Jacó), Pedro Luiz Carroci, Renato Aciolli, Serginho Casadei, Faustino Bonfante, José Geraldo de Godoy e esposa (pela homenagem a Ailton Lira), Neuza Guimarães (agradecendo a homenagem ao ex-jogador Clovito Guimarães), Luiz Paulo Franco, entre outros.