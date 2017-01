Um pouco da história de um campeão

Corria o ano de 1984, mais de 32 anos são passados, o Departamento de Futebol da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgava a lista...

Corria o ano de 1984, mais de 32 anos são passados, o Departamento de Futebol da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgava a lista de 25 jogadores, na faixa de 13 a 15 anos, convocados para a seleção infantil, para representar o Brasil no Torneio Internacional de Montaigu, na França. No meio daquela longa lista de jogadores constava o nome do ararense Wagner Fernando Velloso. Ele é o nosso homenageado dentro da História de um Campeão.

Quando garoto iniciou suas peladas dentro do Araruna FC, cujos técnicos eram o Bola e o Peixinho, mais tarde defendeu com muito brilho o time do INCO, depois foi para o Palmeiras, levado através de Tutu Zaniboni. Sua estrela brilhava, um dos olheiros da CBF gostou de suas atuações e resolveu convocá-lo na lista dos 25 jogadores.

Filho do meu particular amigo, hoje saudoso Antonio Velloso e dona Abilia Velloso. Para alegria dos ararenses, o jovem Wagner, naquela época, foi o goleiro titular e absoluto da posição, inclusive merecendo elogios nos jogos-treinos realizados contra Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e América. O garoto teve destacadas atuações, sendo já cobiçado por outras agremiações. O time titular já estava praticamente escalado pelo técnico Julio Cesar Leal, com: Wagner, Valter, Edilson, André, Marcos Aurélio, Anderson, Valdir, Willian, Mario, Ari, Má e Roberto.

Tribuna Esportiva e equipe Esportiva da Centenário, naquela época, teve a satisfação de divulgar em primeira mão o sucesso que o garoto teve no início de sua carreira no Araruna FC, no INCO, e levado para o Parque Antártica pelas mãos de Tutu Zaniboni.

Voltou ao Brasil como campeão invicto em Montaigu, cujo resultados foram: 0 x 0 contra Polônia, 2 x 0 contra a Escócia, 2 x 0 sobre a Argélia, e 1 x 0 sobre a França.

Voltando para Araras, no domingo seguinte o Sr. Antonio Velloso e o campeão Wagner foram até minha residência. Como eu estava na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, para lá se dirigiram à minha procura. Com a presença de um grupo de Vicentinos idosos, aproveitei para fazer um entrevista bastante descontraída com o garotão Velloso, isso há mais de 30 anos passados. Eis a íntegra a entrevista:

“A reportagem de Tribuna Esportiva recebeu a visita de um grupo de esportistas, que acompanhado pelo jovem Velloso vieram pessoalmente trazer seus agradecimentos à Tribuna Esportiva. Aproveitamos da oportunidade para fazer uma sabatina com o nosso campeão, fazendo algumas perguntas com o visitante:

Repostagem: Como você recebeu a convocação para a Seleção Brasileira?

Wagner: Recebi com grande surpresa, alegria, foi uma emoção muito grande.

Olimpio Cabrini (Vicentino): Como esportista, o que você achou da torcida francesa?

Wagner: É uma torcida elegante, aplaude as boas jogadas das duas equipes e fica vibrando muito de pé.

Aparecido do Prado: Vocês ganharam para jogar na seleção?

Wagner: Cada jogador recebeu 40 dólares antes da viagem, mais 20 pela conquista do título e muitos outros prêmios, além de todo o material.

Olimpio Cabrini: Qual foi a reação dos franceses, quando o Brasil ficou campeão invicto? E sua reação particular?

Wagner: Os franceses aplaudiram e nós ficamos felizes, pois era o Brasil que conquistava mais um título.

Reportagem: Você acompanhou a cobertura de Tribuna Esportiva na sua convocação?

Pai e filho: Aliás, é justamente por isso que estamos aqui, para agradecer a Tribuna do Povo pelo grande incentivo que nos deram, pois foi o único jornal da cidade que divulgou e nos incentivou em todos os momentos.

Confrade Sciam: O que você achou das equipes participantes?

Wagner: O preparo físico deles e o porte dos atletas, que são mais pesados, é considerável. E nessa parte eles levam vantagem, mas na arte, o Brasil sempre foi melhor.”

Wagner Velloso foi o goleiro títular da Seleção Brasileira categoria infantil e levantou o título de Campeão da França. Depois se tornou um grande goleiro revelado pelo Palmeiras e também chegou a ser convocado pela seleção brasileira principal. Teve passagens por outros clubes, como Santos, Atlético Mineiro e até no União São João.

Continua…