Dando continuidade sobre um pouco da História de um Campeão, voltamos a falar do grande esportista José Alberto Rodini, o Zé Alberto, que tanto contribuiu para o esporte ararense. Muitas crianças e jovens devem ao Zé Alberto Rodini o seu sucesso.

Ele foi um grande colaborador, oferecendo bolsas de estudos a estudantes, além de torcedor do União São João e amava o seu Corinthians, time do seu coração. Enfim, cada um pode contar um pouco o que foi Zé Alberto em vida. Colaborava com as entidades filantrópicas da cidade, clubes sociais e esportivos, colaborou quando da iluminação do Ginásio de Esporte Nelson Ruegger, lutou para construção do Estádio Municipal, que infelizmente tudo não passou de um sonho.

Em 1955, o Comercial FC, sob sua presidência ficou campeão do Setor 13º do Estado. Em 1956 foi buscar o camisa 10 Baltazar, lá pelos lados de Poços de Caldas/MG. Nesse ano trazia Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos para jogar no Estádio Joel Fachini. Promovia em sua chácara reuniões, onde saiam planos de trabalhos, muitas amizades e colaboração em defesa do Comercial FC. No anonimato fazia brincadeiras em cima de torcedores palmeirenses, e também quando o Comercial vencia a AAA, com folhetos espalhados de madrugada pelas ruas da cidade.

Pedimos desculpas aos leitores, pois nem tudo está contato neste comentário. É apenas um pouco da vida desse dirigente que ficou na saudade. Quando nascemos, vimos ao mundo por pura obra de Deus; quando morremos voltamos para Ele. Somos convidados à santidade, e felicidade eterna só depende de nós.

Esse CAMPEÃO José Alberto Rodini nasceu em 30/06/1926, veio a falecer em 19/03/1994. A ele, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Cantinho de Saudades

Há tempos não via o amigo Clóvis Guimarães. Procurei saber do seu paradeiro, quando fui surpreendido com a notícia do seu falecimento ocorrido dia 25/12/2015 (Natal), aos 74 anos de idade. Na juventude defendeu o time de futebol da Fazenda Santa Cruz, por 20 anos; jogou no Comercial FC, Sayão FC, Associação Atlética Ararense, Ranchinho e no futsal do Cruzeiro, em 1964.

Por longos anos exerceu a profissão de mecânico, carinhosamente chamado pelos amigos de Clovito. Era assíduo leitor da coluna. À família enlutada, nossos pêsames, e ao amigo Clovito, que partiu para nova morada, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.