Um novo ciclo

Foi aberta licitação para a Prefeitura contratar empresa responsável em fornecer todo o sistema para implantar uma nova zona azul eletrônica em Araras. Conforme matéria publicada na Tribuna do último sábado (20), o prazo para receber propostas termina em 20 de junho. Portanto, depois da parada em janeiro deste ano, a expectativa é que a zona azul volte a funcionar em Araras no segundo semestre. E por ser um serviço municipalizado, necessita de investimento público inicial – estimado em, no máximo, R$ 900 mil.

Araras tinha o serviço de zona azul controlado por talonários em décadas passadas. E no final da década de 1990, foi o município pioneiro e recebeu os primeiros parquímetros para instalação da zona azul eletrônica, um marco tecnológico na época. Apesar das idas e vindas, o sistema prevaleceu até janeiro deste ano.

O novo governo municipal herdou o fim de um contrato, e uma licitação para renovar o serviço – contestado pelo judiciário. Foi a deixa para apresentação de uma nova proposta, que utiliza a tecnologia disponível e que, segundo o atual governo, valoriza o comerciante que passará a emitir os tíquetes aos usuários. Pode dar certo!

Apesar de parcela da população discordar do sistema de estacionamento rotativo (zona azul), a implantação é importante para disciplinar o trânsito na região central. E mais ainda: sugere a necessidade de se fazer um planejamento do trânsito das ruas centrais da cidade, e um estudo aprofundado para a transferência de alguns serviços públicos e privado para outras regiões. Não basta apenas implantar a zona azul e achar que o trânsito no Centro estará resolvido.

Diferentemente de outros municípios com população próxima a de Araras, aqui não temos shopping center – e existe grande concentração comercial no Centro – com grande circulação de pessoas e veículos para compras.

Soma-se a isso, a localização também central da Santa Casa de Misericórdia de Araras, hoje utilizada pelo ararense e por pacientes da região. A circulação de veículos em sua redondeza é extremamente alta.

O setor de serviços é um dos que podem ser deslocados para outras regiões – possui baixa complexidade para a transferência. São os escritórios de contabilidade, advocacia, odontologia e médicos – o atual governo municipal já divulgou que está fazendo um estudo. O mesmo valeria para os serviços públicos oferecidos pelo município, com a construção de um Paço Municipal próprio em outra localidade.

A ordenação do sistema de estacionamento de veículos com tecnologia mais atualizada, aliada a outras melhorias no Centro, podem e devem ser implantadas em curto espaço de tempo, para que a região central da cidade seja realmente um local agradável e com melhor circulação.