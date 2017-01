Um mal necessário

Muitos ararenses foram pegos de surpresa no início deste ano com o fim do funcionamento da zona azul eletrônica, em virtude do término do...

Muitos ararenses foram pegos de surpresa no início deste ano com o fim do funcionamento da zona azul eletrônica, em virtude do término do contrato entre a Prefeitura e a empresa Estapar/Hora Park. A gestão pública municipal anterior até já havia aberto um novo processo licitatório para continuar com o sistema, mas a própria Hora Park acionou o Tribunal de Contas de São Paulo, questionando mais de 13 itens da nova licitação, o que “emperrou” o certame.

Enquanto o impasse da licitação no Tribunal de Contas permanece, a cidade vive o drama de novamente ficar sem o sistema de zona azul na região central.

Diferentemente de outras cidades do mesmo porte, Araras vive uma situação inusitada por não ter um Shopping Center, causando reflexo direto na circulação dos consumidores pela região central da cidade. Como não temos Shopping, a Rua Tiradentes – e adjacências – se tornou nas últimas décadas a “rua do comércio”, concentrando aí as principais lojas e, consequentemente, atraindo um maior número de pessoas.

Por este e outros motivos, é que a zona azul em Araras é extremamente necessária. O objetivo nem é tanto o lucro a ser obtido pela cobrança das tarifas, mas sim a democratização do uso das vagas, implantando o sistema rotativo.

Por isso, neste período de transição seria importante, também, a consciência dos próprios comerciantes e funcionários dos estabelecimentos presentes ali, para evitar estacionar seus próprios veículos em frente aos seus respectivos estabelecimentos. A prioridade deveria sempre ser o consumidor.

Araras já viveu situação parecida no início da gestão do prefeito Luiz Carlos Meneghetti, na década passada. Ele assumiu a Prefeitura em 2001 e Araras ficou por um determinado período sem o funcionamento do sistema rotativo de vagas, ocasionando muitas reclamações na época. A solução foi reativar o sistema, em funcionamento até hoje.

A zona azul é um sistema rotativo de estacionamento em área pública que funciona no mundo inteiro. Não há muito o que se discutir: é extremamente necessária. O que se pode colocar em debate é o modelo seguido, as áreas de abrangência, quem vai gerenciar, que tipo de equipamento será utilizado para fiscalização, se será eletrônica ou manual, para quem fica o lucro…

O atual governo municipal sinaliza que deseja aproveitar essa oportunidade de “vacância” e testar alguns modelos diferentes, a fim de facilitar a entrada dos consumidores nos estabelecimentos comerciais para a compra de tíquetes. De qualquer forma, o motorista e consumidor não pode ser prejudicado ainda mais. É preciso que se resolva a situação o quanto antes.