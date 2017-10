Um cidadão que deixou saudade – Elisinho Zurita

Na quinta-feira que passou, o calendário registrou o 17º aniversário do seu falecimento, do Elisio Zurita Fernandes, o Elisinho. Como o tempo passa… Parece...

Quantas e lembranças guardo do Elisinho, dos bate-papos em seu escritório de trabalho, na rua Barão de Arary; no dia que recebi de suas mãos no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo o Troféu Pedro do Carmo; dos telefonemas de Campinas para representá-lo em pequenos eventos na cidade; do dia em que em seu escritório, me dizia: ‘a partir de hoje você será o chefe do setor de reportagem da página Esportiva do jornal. Naquela época era uma página inteirinha com notícias, comentários esportivos etc.

Elisinho foi jornalista, advogado, orador, professor universitário, vereador em nossa cidade, foi membro da Coligação Ararense na década de 50. Durante longos anos advogou em nossa cidade, Campinas e região. Fundou e foi o primeiro presidente da Associação de Advogados da Comarca de Araras; repórter esportivo; orador oficial da Subseção de OAB de Campinas; foi membro da Comissão que implantou a Casa do Advogado; professor titular de Direito Comercial da Faculdade da PUC de Campinas; assessor técnico na Regional de Campinas da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ele residiu em Campinas por mais de 30 anos, quando recebeu o Título de Cidadão Campineiro.

Foi presidente do Rotary Clube de Araras em 1949/50 e em 1963/66. Foi um dos fundadores da Congregação Mariana e um dos fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Em 11 de fevereiro de 1973 ele publicava essa matéria em seu jornal: “Walter Gambini Chefe de Setor de Reportagem; É com prazer que anunciamos que, a partir desse número, assume a Chefia do Setor de Reportagem da Edição de Esportes desse jornal, o conhecido e apreciado radialista Walter Gambini, diretor do Departamento de Esporte da Rádio Centenário, conhecedor profundo da vida esportiva de Araras. O nosso novo companheiro de redação se destaca pela sua capacidade de trabalho, simpatia pessoal e, principalmente, pela honestidade de suas observações. A vinda de Walter Gambini constitui um reforço para nossa equipe esportiva e, para os leitores habituais de nossa Edição de Esportes, a certeza de uma completa e minuciosa cobertura de todos os acontecimentos esportivos da cidade e do Município”.

Devido a seus inúmeros afazeres, em 1º de março de 1994 transmitia seu cargo de diretor administrativo e financeiro da Tribuna do Povo ao seu filho, Marcos Antônio.

Elisinho veio a falecer no dia 5 de outubro de 2000, com 76 anos de idade. Por tudo o que ele fez em nossa cidade, divulgando em seu jornal os principais acontecimentos, será que ele não merecia uma homenagem com seu nome em uma das praças ou outro local de nossa cidade? Ao amigo Elisinho Zurita Fernandes, com recordações, minhas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Reminiscências Esportivas – Mário Francischini

Atendendo amigos e leitores da coluna, hoje quero homenagear um sãocarlense de nascimento, Mário Francischini, que na sua juventude defendeu o esporte de sua cidade, inclusive, o time do EC Marianos.

Em 1962, arrumou suas malas e veio morar em Araras. Em 1963 defendeu as cores do EC Circulista, jogando na posição de volante, ao lado de Bigico, Moacir, Lucio, Mário, Roberto, Arturzinho, Tuiti, Alaor, Lazinho, Napoleão e Geraldo. O goleiro era o Tonho.

Nosso homenageado de hoje era também conhecido com o nome de guerra como Manão. Ele jogou futebol também no time do Sayão FC, ao lado de Emerson Mercatell, Remilton Mussarelli, do ex-guarda rodoviário Barbozinha… Defendeu também o time do Vila FC, ao lado de Oflávio Pereira, Melari, Elpidio e outros.

Devido à problemas de saúde, o Mário pendurou as chuteiras mais cedo. Hoje aposentado, vive mais no aconchego da família e torcendo para o seu time de coração, SC Corinthians Paulista. Para aqueles que não sabem, o Mario há 55 anos reside em Araras e é um dos mais antigos fotógrafos da cidade (Foto 5 Minutos).

A ele, nossas homenagens de Reminiscências Esportivas.