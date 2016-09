Um brinde a beleza Comemorando vida, no feriado de 7 de Setembro as beldades Fernanda Dezotti, Giovanna Santos, Jacqueline Ohana, Milena Bibiano, Carol Palu...

Um brinde a beleza

Comemorando vida, no feriado de 7 de Setembro as beldades Fernanda Dezotti, Giovanna Santos, Jacqueline Ohana, Milena Bibiano, Carol Palu Maria Eduarda Souza Pereira e Letícia Nannini noCapitão Cevada em São João da Boa Vista.

Passando a faixa

Carolina Lima, que já foi nossa capa, passará a faixa de Garota Piscina para a próxima escolhida no concurso que acontece dia 1º de outubro, na Associação Atlética Ararense. O evento que também irá eleger a Garotinha e Garotinho 2016, está sob responsabilidade de Cynthia Zaninari. O desfile recebe a assinatura da Visual Modas

Crossfitgirls

Quem pensa que essa turma só pensa em malhar, está enganada a turma de crossfit da médica Rita Píspico (segunda a esquerda) também gosta de diversão e no último sábado (03) a reunião de amigas foi na Fazenda Santana.

Parabéns

A nossa querida Associação Atlética Ararense (piscina) vai completar 90 anos no próximo dia 16 de setembro. É muita história para contar…

Agenda cheia

O talentosíssimo Waire Carneiro está com a agenda lotada para os próximos dias, e para quem gosta de música boa, a oportunidade de assisti-lo será no próximo dia 24 no Santa Garrafa, as 20h30.

Ascensorista

Sobre

O que é isso? É motivo de indignação uma nova prática utilizada pelos motociclistas da cidade. Eles estão usando a estrutura das lombofaixas construída sob o canteiro central da avenida Aparecida Muniz Michielin como atalho pra mudar de sentido da via.

Desce

Tão simples – Às vezes pequenas atitudes geram grandes efeitos. No último sábado (03), o Clube de Escoteiros Arara Azul promoveu um campeonato de pipa no Aeroporto Armando Américo Fachini e além de promover interação entre pais e filhos, o evento ainda esquentou o comércio deste tipo de produto. Em plena crise, vai dizer que não é bom?!