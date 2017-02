Um abacaxi pra descascar

A esperada normalização do recolhimento de entulho em Araras, inicialmente prevista para o início de fevereiro, deve esperar mais um pouco. Atualmente a coleta...

A esperada normalização do recolhimento de entulho em Araras, inicialmente prevista para o início de fevereiro, deve esperar mais um pouco. Atualmente a coleta está sendo feita parcialmente, pois a Prefeitura trabalha apenas com a frota que possui e aguarda fim do processo de licitação para contratar veículos terceirizados.

A própria Prefeitura proibiu a população a colocar entulho nas ruas desde o dia 1º de dezembro de 2016, por meio de um decreto, sob alegação de que a coleta se torna difícil em época de chuvas frequentes. O entulho a que se refere inclui resíduos de construção e demolição, restos vegetais e ‘cata treco’ – que são itens como mobiliários descartados.

Apesar da proibição, nem todos os cidadãos que tinham entulho para descartar respeitaram a determinação municipal. Ocorreu que, desde dezembro, muitas pessoas colocaram os entulhos para fora de casa e “seja o que Deus quiser”.

Um novo governo assumiu no dia 1º de janeiro, mas com tempo hábil bem curto para resolver todo o problema. E ainda tinha o agravante de o novo registro de preço dos prestadores de serviço para essa coleta de entulho terminar logo no dia 4 de janeiro. Um novo processo licitatório foi aberto e agora está em fase de conclusão, conforme matéria da Tribuna do último sábado (4) – 27 veículos passaram por vistoria.

A discussão, na verdade, não pode ficar restrita a esse imbróglio de virada de ano, com suspensão do serviço, chuva, tomada de preços… O problema é muito mais grave do que aparenta, pois até hoje nenhum governante agiu no sentido de “mexer na ferida”, regulamentar e disciplinar de verdade esse serviço de coleta de entulho.

Pouquíssimas cidades do porte de Araras ainda prestam esse serviço gratuito de coleta de entulho. Normalmente, o próprio cidadão contrata uma caçamba particular para retirar esse entulho.

Outro agravante em Araras é com a falta de um local adequado para destinação desse entulho, seja ele detritos de construção, restos vegetais, lixo doméstico ou lixo hospitalar.

É premente a necessidade de o município decidir esta pendência sobre a coleta do entulho. Se a atual administração optar em parar de fazer a coleta, então necessita estabelecer um prazo razoável e ser determinado. Importante, também, é fiscalizar e estabelecer normas para que os prestadores de serviço não cometam abusos dos preços a serem praticados, bem como a correta destinação do material.

Por outro lado, se vai manter o serviço gratuito, que seja então de excelência e minimize o tempo de permanência desses materiais nas ruas, os quais acabam criando problemas no fluxo do trânsito, entupimento de bueiros e muitos outros que não são mencionados. A Prefeitura – vários governos – chegou a fazer cronogramas de coleta nos bairros, inclusive aplicando multas para quem desrespeitassem as datas. Só que, ela mesma, nunca conseguiu cumprir seu próprio calendário.