Último capítulo presidencial

O julgamento político da presidente afastada Dilma Rousseff (PT) começou na última quinta-feira (25) e deve se estender – ao menos – até a próxima terça-feira (30), quando os 81 senadores deverão votar – sim ou não – pela cassação definitiva do segundo mandado da primeira mulher eleita democraticamente presidente do Brasil.

Para ser concluído o processo precisa ter ao menos 54 votos de senadores favoráveis à cassação definitiva. Até lá tudo pode acontecer, mas como o impeachment é considerado um processo mais técnico e político – e não jurídico – a tendência é pelo afastamento definitivo, mesmo com a tentativa da linha de frente do governo Dilma tentando protelar ou inviabilizar o processo. A resistência do pelotão tem sido hercúlea, afinal ninguém quer largar o osso!

O processo foi aberto há quase nove meses e inclui a fatídica sessão promovida pelos 367 deputados da Câmara, que votaram em defesa “dos pais, das mães, da família e dos animais de estimação” e que foi comandada pelo então presidente da Casa afastado Eduardo Cunha (PMDB) – este envolvido em escândalos de corrupção e que pode, muito em breve, ser o próximo cassado.

Pela Constituição, a acusação de crime que justifica o afastamento foi o fato da presidente ter assinado três decretos de suplementação orçamentária e sem autorização do Congresso Nacional – Câmara dos Deputados e Senado – além das manobras consideradas irregulares e conhecidas como pedaladas fiscais.

Se somado, o conjunto não inclui somente os fatores citados acima, mas também a insatisfação de ampla parcela da população brasileira – até mesmo de eleitores que votaram em Dilma nas eleições de 2014 – os eleitores também se sentiram traídos pelo discurso feito durante a campanha com negação da crise econômica que já batia na porta.

Também se soma ao processo as pautas bombas promovidas pela Câmara dos Deputados – considerada a mais conservadora desde a redemocratização – além dos erros gravíssimos na economia adotados pela presidente afastada e os resultados da operação Lava Jato.

O ponto alto da interminável novela que consome a vida de todos os brasileiros pode acontecer na próxima segunda-feira (29), quando a presidente deve comparecer ao plenário do Senado Federal e realizar, pessoalmente, sua defesa.

Este é o segundo processo de impeachment assistido pelos brasileiros desde a redemocratização do País – ocorrido há 30 anos – e o último foi do presidente Fernando Collor em 1992 que, ironicamente, é um dos senadores que julgará a cassação da presidente afastada.

Se confirmado o afastamento definitivo, será o fim do período político de uma presidente que assumiu o primeiro mandato com crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 7,5%, mas entrega o País com PIB negativo de 3,8% (2015) e 3% projetado para este ano e com índice de desemprego em dois dígitos. Pelo sim ou não, este pode ser o primeiro passo para o Brasil sair do período da incerteza.