Última reunião de 2017 do Conseg acontece nesta quinta-feira

Reunião é aberta para a população e será às 18h45 no auditório da Acia

Acontece na noite desta quinta-feira (7) a última reunião deste ano do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança de Araras). O encontro é aberto aos munícipes e será às 18h45 no auditório da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras), localizada na Rua Tiradentes, 1.316, Centro.

O Conseg é presidido por Blair Belão Júnior e tem objetivo para atrair a população para discutir assuntos referentes à segurança pública. O conselho não tem vínculo político, mas sim uma entidade civil e representativa.

Durante as reuniões os munícipes podem ter contato direto com representantes das forças de segurança como delegado da Polícia Civil, capitão da Polícia Militar e secretário de Segurança, responsável pela GCM (Guarda Civil Municipal), e Corpo de Bombeiros. Assunto como problemas com o tráfico de entorpecentes, consumo de drogas ilícitas em praças e ruas, além de furtos e assaltos.

Reunião do Conseg

Horário: 18h45

Local: Auditório da Acia

Endereço: Rua Tiradentes, 1.316, Centro