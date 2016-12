ÚLTIMA HORA – Pedrinho perde no TSE: ministro decide contra registro de candidatura do tucano

Uma decisão por 4 x 3 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de Brasília/DF adotada nesta segunda-feira (19) parece ter deixado o cargo de prefeito...

Uma decisão por 4 x 3 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de Brasília/DF adotada nesta segunda-feira (19) parece ter deixado o cargo de prefeito mais distante de Pedrinho Eliseu (PSDB). Ele, que sempre disse que confiava no julgamento dos tribunais superiores, viu o TSE rechaçar a hipótese de que quem foi condenado por abuso de poder econômico, como ele, em 2008, ficaria inelegível apenas por 3 anos.

Com essa decisão do plenário no início da tarde desta segunda-feira (19), no mesmo dia o ministro Herman Benjamin, relator do caso de Pedrinho, deu sua sentença monocrática, confirmando sua inelegibilidade na eleição de 2016. Desta forma, o TSE confirmou a inelegibilidade de Pedrinho.

A defesa de Pedrinho disse que já espera esse resultado e deve recorrer à última instância do judiciário brasileiro, o STF (Supremo Tribunal Federal). “Vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ingressar com medidas cabíveis para que o prefeito eleito democraticamente em uma eleição tranquila e limpa, aliás referendada pela própria Justiça Eleitoral, Pedrinho Eliseu Filho seja diplomado e empossado no dia 1o de janeiro de 2.017, e cumpra o mandato pelo qual a maioria da população ararense o confiou nas urnas, em 2 de outubro passado”, cita nota publicada pelo tucano.

O posicionamento do grupo dele ocorre como resposta ao posicionamento em plenário do Tribunal, que manteve o entendimento de que a inelegibilidade dura 8 anos. Além disso entendeu que como as eleições foram no dia 2 de outubro, três dias antes do fim da pena de 8 anos (que se encerrou em 5 de outubro de 2016), os candidatos que disputaram as eleições, como no caso de Pedrinho, e que foram condenados a 8 anos por abuso de poder econômico em 2008, estavam inelegíveis na data do pleito, cessando essa inelegibilidade apenas em 5 de outubro.

