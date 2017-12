Última campanha de doação de sangue do ano será no sábado

Acontece no próximo sábado (16) a 71º Campanha Doação de Sangue, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com Hemonúcleo de Piracicaba. Será...

Antes da doação, o voluntário vai preencher um cadastro com dados pessoais. Para isso, é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG ou Carteira de Habilitação). Após a doação, o material é submetido a exames laboratoriais antes de ser disponibilizado aos pacientes. Caso haja alterações, o Hemonúcleo de Piracicaba enviará correspondência notificando o doador.

É preciso uma grande quantidade de doadores, pois historicamente devido as férias e as festas de final de ano, é um período crítico, onde a demanda de sangue é maior do que o estoque.