Ufscar e Elektro assinam termo para redução de gasto público de R$ 150 mil em energia

Amanhã, quinta-feira (3), às 9h30, será realizada a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) e a Elektro Distribuidora de Energia que possibilitará ações para a redução de consumo de energia elétrica no Campus Araras, gerando uma economia de aproximadamente R$150 mil/ano. A verba economizada é pública, já que a Ufscar é entidade federal.

A assinatura ocorrerá na sala de reuniões da Diretoria do Centro de Ciências Agrárias (CCA) do Campus Araras da Ufscar.

Participam da assinatura Walter Libardi, Vice-Reitor da UFSCar; Ednaldo Pizzolato, Diretor da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade (FAI-UFSCar); Edilson Moserle, Prefeito do Campus Araras; Jozivaldo Prudêncio Gomes de Morais, Diretor do CCA; Eduardo Zornoff, Gerente Institucional da Elektro; Daniela Freitas, Supervisora de Eficiência Energética da Elektro; e Lucas Rafacho, Engenheiro de Eficiência Energética da Elektro.

Haverá a troca de iluminação do Campus e a construção da usina fotovoltaica prevista no projeto de eficiência energética. Já houve uma chamada pública em 2017 para projetos da Ufscar justamente com o intuito da redução de despesas com energia elétrica.