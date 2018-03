Ufscar Araras sedia feira e curso sobre construção de lagos ornamentais

Lagos artificiais, construídos para compor o paisagismo ou arquitetura de espaços, são conhecidos como lagos ornamentais. De acordo com especialistas, ambientes com esse tipo...

Compartilhe em suas redes sociais!

Lagos artificiais, construídos para compor o paisagismo ou arquitetura de espaços, são conhecidos como lagos ornamentais. De acordo com especialistas, ambientes com esse tipo de decoração têm efeitos terapêuticos e podem promover melhorias na qualidade de vida, pois aliviariam as tensões do dia a dia proporcionando bem-estar.

De acordo com Marcelo Assano, especialista em lagos ornamentais, essas construções podem ser de vários tipos: clássicos, espelhos d’água, orgânicos, entre outros. Suas diferenças se acentuam de acordo com a criatividade do paisagista somada aos desejos do cliente. Os tamanhos também variam, o que torna a construção possível até em ambientes internos. “Vale lembrar que lagos ornamentais se tornam pequenos ecossistemas que alteram o microclima, podendo favorecer o cultivo de plantas e o desenvolvimento de peixes ou outros seres vivos”, afirma Assano.

Nos dias 21 e 22 de abril, o Campus Araras da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) vai sediar um curso de montagem e manutenção de lagos ornamentais, ministrado por Assano. Para participar, é necessário realizar inscrição pelo site https://lagosornamentais1.faiufscar.com, onde também há mais informações sobre a atividade.

Além do curso, no dia 21 de abril, das 8 às 18 horas, haverá a I Feira de Insumos para Construção de Lagos Ornamentais, aberta ao público e com entrada gratuita.