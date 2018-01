Ufscar abre concurso para professor da área de Agronomia

Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas e títulos destinado à contratação de professor efetivo na área de Agronomia e...

Compartilhe em suas redes sociais!

Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas e títulos destinado à contratação de professor efetivo na área de Agronomia e subárea da Ciência do Solo para o Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental, do Centro de Ciências Agrárias do Campus Araras da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos). As inscrições vão até fevereiro.

Podem se inscrever, até 26 de fevereiro, brasileiros (natos ou naturalizados) e estrangeiros com visto permanente, que possuam título de doutor na área de Ciência do Solo: Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos e/ou Manejo e Conservação do Solo, conforme classificação de áreas de conhecimento estabelecida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Tabela de Área da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Além disso, o candidato deve estar em dia com os direitos políticos, obrigações eleitorais e militares, e demonstrar aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por junta médica oficial.

A seleção compreende as seguintes fases: prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didática, de caráter classificatório; arguição do plano de trabalho em ensino, pesquisa e extensão, de caráter classificatório; e análise do currículo, também classificatória.

O concurso terá validade de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da UFSCar. As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, via internet no endereçowww.concursos.ufscar.br, onde está disponível o edital com as informações completas.