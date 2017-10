Turismo x lazer

O turismo é hoje um dos setores que mais recebem investimentos públicos e privados mundo afora. Mas aqui, o lazer oferecido aos cidadãos se...

O turismo é hoje um dos setores que mais recebem investimentos públicos e privados mundo afora. Mas aqui, o lazer oferecido aos cidadãos se confunde com o turismo, apesar de ambos caminharem lado a lado.

Deu pra notar essa confusão pelas respostas de alguns cidadãos ararenses na coluna Fala Povo da Tribuna, publicada sempre na página 2A. Perguntados se consideram Araras uma cidade turística e qual o investimento que o município poderia realizar para alavancar o turismo, boa parte dos entrevistados respondeu que Araras precisava de um shopping center.

Um shopping center, assim como outras ofertas de lazer e compras, seriam muito bem vindas a uma cidade como Araras, pois além de ser mais um atrativo para o cidadão, geraria emprego e receitas ao município. É como o recente caso, anunciando a vinda de uma loja da rede Burger King, programada para 2018. Apesar de todas as crises pelas quais o Brasil passa desde 2014, certamente a rede teve em mãos dados apontando uma demanda suficiente e compensatória para o anúncio do investimento a ser feito, na casa dos R$ 7 milhões – valor não oficial. Hoje a rede Burger King conta com mais de 600 lojas no país, sendo 480 restaurantes próprios (como o de Araras), e 121 restaurantes franqueados.

A loja Burger King começou a ser construída na esquina das avenidas Maria Aparecida Muniz Michelin e Dona Renata. A área foi adquirida pela própria rede, que decidiu adotar em Araras um padrão mais moderno, chamado de “conceito Garden Grill”, com salão interno, além do sistema drive thru. Com 300 m² de área construída e 20 vagas de estacionamento, a rede assegurou investir cerca de R$ 7 milhões – sem confirmação oficial. Serão gerados cerca de 35 empregos diretos na unidade de Araras para atendimento 24 horas por dia.

Diferente do turismo, que normalmente gera lucro com a exploração comercial do potencial da cidade ou região. Não deixa de ser uma oferta de lazer, mas a grande diferença é a valorização da produção e dos serviços daquele local específico. Muitas cidades pelo mundo afora planejaram em longo prazo e investiram pesado no turismo, e hoje colhem os frutos plantados. Independentemente do tamanho, seja uma cidade grandiosa em termos de história como Barcelona ou Roma, ou um pequeno município no interior do Rio Grande do Sul, como Gramado.

Mas Araras precisa trabalhar muito e percorrer ainda um longo caminho para se considerar uma cidade turística. É notoriamente uma cidade aprazível, com boa infra-estrutura e grande potencial para o desenvolvimento turístico – já oferece o Lago Municipal, que por si só é um atrativo turístico regional, o Parque Ecológico Municipal também caminha para ocupar esse posto, as fazendas históricas, as estações de trem, a zona rural e sua produção, enfim…

O município desenvolveu nos últimos anos um Plano Diretor de Turismo, publicou um livro que contextualiza a cidade de Araras, com diagnóstico da legislação local e seus atrativos, prioridades de investimento, estratégias e plano de ação. No papel, o plano é formidável, mas para sua efetivação é preciso dar mais um passo para avançarmos. O reconhecimento de ser uma “cidade turística” e seus dividendos só virão com um conjunto de ações, investimentos e conscientização dos dirigentes políticos e da própria população.