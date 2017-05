Tudo pelo ralo

O esgoto de Araras está sendo despejado in natura e em sua totalidade nos ribeirões da cidade. Isso já não é mais novidade...

O esgoto de Araras está sendo despejado in natura e em sua totalidade nos ribeirões da cidade. Isso já não é mais novidade pra ninguém, mas nota-se um certo conformismo por parte de alguns setores da sociedade, principalmente dos governantes.

O município vem sofrendo com essa história de não tratar o próprio esgoto que produz desde a década de 1990. Por determinação do Ministério Público, naquela década Araras construiu sua primeira Estação de Tratamento de Esgoto, mas por diversos fatores a mesma nunca teve uma eficiência efetiva. Parte era tratado, e parte do esgoto era despejado de volta ao Rio das Araras, sem tratamento – após a confluência dos dois ribeirões, das Araras e das Furnas, próximo à Casa Krepischi e em sentido ao Rio Mogi Guaçu.

Os anos se passaram e os governos municipais pouco investiram na melhoria da antiga ETE, culminando em sua total inoperância. No início desta década houve a aprovação de um projeto executivo para a construção de uma nova ETE, desta vez financiado em sua totalidade pelo governo federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Entretanto, houve problemas com a licitação antiga, e uma nova foi finalizada no ano passado.

O contrato com a empresa Sanex Soluções Eirele Ltda., de Sorocaba, foi assinado no final de 2016 com o Saema, prevendo a implantação de 70 reatores com cinco metros cada, e interligados uns aos outros. A obra tem um custo de R$ 11 milhões, e prevê tratar 60% do total de esgoto produzido pela cidade – para ter uma eficiência próxima de 100%, seria necessário um complemento da obra, a um custo maior.

No ano passado, proprietários da empresa Sanex estiveram em Araras para explicar a tecnologia que será implantada. São depósitos parecidos com grandes tambores e todo o circuito de tratamento fica exposto acima do nível do chão – tecnologia semelhante é usada hoje pela Sabesp, responsável pelo tratamento de esgoto da Grande São Paulo.

Só existe um porém: a Caixa Econômica Federal ainda não liberou a verba prometida pelo governo federal, e o município vai prorrogando cada vez mais o início da obra, tão importante para a conservação do meio ambiente. E após ser deflagrada a grave crise econômica no país, no final de 2014, já era previsto que o dinheiro tão alardeado para as obras do PAC em Araras iria só “pingar”… A torneira fechou.

Além do esgoto não ser mais tratado na cidade – e para piorar –, em virtude da obra de macrodrenagem dos ribeirões, uma parte desse esgoto vem sendo despejada em plena zona urbana, no trecho próximo à Casa Krepischi.

A esperança agora é que o governo federal libere – o quanto antes – a verba prometida, via Caixa Federal, para que o município emita a ordem de serviço e a empresa Sanex inicie efetivamente a obra. Enquanto isso, vamos convivendo com essa vergonha… Um município importante como Araras não pode deixar de tratar seu próprio esgoto.