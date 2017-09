Tubulação rompe e esgoto vaza em nascente de APP no Bosque de Versalles

A APP (Área de Preservação Permanente) que fica na região do Bosque de Versalles, zona sul, sofre novamente com o descaso do poder público....

A APP (Área de Preservação Permanente) que fica na região do Bosque de Versalles, zona sul, sofre novamente com o descaso do poder público. Agora, a nascente que passa em meio a mata está poluída pelo esgoto que vaza de uma tubulação, rompida há meses.

A área de preservação é grande e também passa pelos bairros Chácara Maria Rosa, Dalla Costa, Bela Vista, Esplanada e Planalto – estes dois últimos inaugurados recentemente. O esgoto que atinge a nascente foi denunciado pelo casal Isabel Cristina Rodrigues da Silva e Marcelo Leopoldo.

Moradores da Rua Antonia Maria Milanello, ambos denunciam há anos a degradação da área e pedem providências. Isabel disse que o cheiro de esgoto sempre existiu, mas ele desaparece no período das chuvas. “Talvez quando chove a enxurrada leva embora, só que na seca fica insuportável”, disse.

Tribuna esteve na área na tarde da última terça-feira (26) e constatou que a água das nascente tem esgoto, além do cheiro forte no local. “É triste e revolta ver que a nascente que antes era possível entrar, pois a água era limpa, hoje virou esgoto a céu aberto e ninguém faz nada”, reclama Marcelo.

Ambos disseram que procuraram o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) por diversas vezes e a situação não foi resolvida. “Eles passam com o carro e não entram na mata”, afirma Marcelo.

Cansado de esperar, o morador decidiu procurar a origem do esgoto que polui a nascente e teve êxito. Marcelo encontrou uma tubulação que passa em cima da nascente partida ao meio. Realmente, a área é de difícil acesso e em meio a mata.

O munícipe fotografou e filmou a tubulação rompida e nela é possível ver o esgoto cair diretamente na nascente. A tubulação fica na altura do Jardim Dalla Costa. “Antes dela a água da nascente vem limpa, mas depois vira esgoto puro e algum órgão precisa tomar uma atitude, pois a natureza não pode ser destruída dessa forma”, pede Marcelo.

Saema promete e prevê obra para esta semana

O chefe de Divisão de Redes de Esgoto do Saema, Flávio Aparecido Nunes, confirma que o contato dos moradores e pondera que providências e medidas necessárias estão sendo tomadas.

“O Saema já sabia há um certo tempo do problema em questão, porém, devido a vários fatores técnicos e administrativos não foi possível a realização da obra anteriormente. Como exemplo, podemos citar que o local em questão é necessário a utilização de uma máquina escavadeira hidráulica sobre esteiras, a qual a autarquia não dispõe. Com isso, foi necessária a abertura de uma licitação para contratação dos serviços do referido equipamento, o que demandou tempo para a formalização do contrato”, explica nota.

Na mesma nota, Nunes explica que o vazamento foi identificado, “sendo necessária a substituição de aproximadamente 300 metros da rede mestre de esgoto, a qual é composta por manilha cerâmica e será trocada por tudo de PVC ocre”, detalha.

Questionado se alguém foi multado pelo vazamento do esgoto, disse que “não, uma vez que o vazamento deu-se na rede mestre coletora de esgoto do Saema e não foi causado, ou pelo menos possível determinar, se foi provocado por algo ou alguém específico”, disse.

Por fim, a mesma nota cita que a obra estava prevista para começar ontem (27) e esclarece que “independente de vídeo ou outras publicações, a obra já estava agendada para ter início nesta quarta-feira (ontem), em função do início do contrato com a empresa que presta os serviços de locação da máquina escavadeira hidráulica e poderá se estender até o fim da semana”, finaliza.