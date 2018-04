TSE nega registro, derruba liminar de Pedrinho e determina novas eleições em Araras

Em uma votação relâmpago o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade, na sessão desta quinta-feira (19), o registro da candidatura das eleições de...

Em uma votação relâmpago o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade, na sessão desta quinta-feira (19), o registro da candidatura das eleições de 2016 ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), condenado em 2008 por abuso de poder econômico.

Além disso o Tribunal determinou novas eleições majoritárias (para prefeito) em Araras. A decisão já consta no processo eletrônico, em forma de resumo. Ainda pende a publicação do acórdão, já que há um prazo para que a chapa de Pedrinho Eliseu e Luiz Emílio Salomé interponha recurso contra a decisão. Enquanto esse prazo (de apenas alguns dias) corre, Pedrinho permanecerá no cargo. Estima-se que o acórdão seja publicado, no máximo, até o início de maio.

Hoje Pedrinho se mantém no cargo por força de uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, nos últimos dias de 2016, permitindo que o prefeito de Araras assumisse a cadeira de prefeito mesmo com registro em 2016 indeferido. Agora a decisão do TSE derrubou essa liminar. Além disso o recurso do prefeito de Araras (que pedia o registro de candidatura, que o permitiria ser candidato em 2016) foi desprovido, ou seja, ele deixa de ter registro para as eleições vencidas por ele próprio – e com isso a tendência deve mesmo ser de novas eleições em Araras.

Assim que sair o acórdão e a ordem chegar ao Juízo Eleitoral local, pode ser dada a determinação para que o atual prefeito e o vice-prefeito deixem os respectivos cargos. Até que essa ordem saia, Pedrinho se mantém na cadeira de prefeito. Mesmo cabendo recurso após a decisão do TSE e publicação de acórdão, o Tribunal Eleitoral já tem o poder de decidir por novas eleições. Ou seja, mesmo que o prefeito interpele recursos após a publicação do acórdão, Pedrinho teria que aguardar tais recursos fora do cargo.

As esperanças do grupo do prefeito são de mais recursos no próprio TSE e até no STF (Supremo Tribunal Federal), mas conforme Tribuna apurou, a tendência é que não haja interposição de recursos, já que o TSE tem poder para determinar a nova eleição e a saída do prefeito do cargo, e não seria bem visto pelo próprio prefeito interpor recursos fora do cargo – o que postergaria ainda mais o fim do caso.

Uma nova eleição só poderá ser determinada quando sair o acórdão da decisão tomada nesta manhã, ou seja, quando for publicado o documento em que consta essa decisão por escrito.

Segundo o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, a ‘Lista número 1’ do Ministro Jorge Mussi apresentada na sessão desta quinta-feira (19) abarcava o caso de Pedrinho Eliseu (PSDB). Pedrinho teve o “agravo interno desprovido, revogando-se a liminar concedida”, segundo Fux.

O resultado era esperado, já que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade, na sessão da terça-feira da semana passada (10) o registro de candidatura de um prefeito fluminense condenado em 2008 por abuso de poder econômico.

Naquele julgamento o plenário da Corte aplicou o entendimento fixado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que, em repercussão geral, afirmou que a inelegibilidade de oito anos prevista na alínea “d”, do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 64/1990 (Lei de Inelegibilidades) pode ser aplicada a casos anteriores à vigência da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). O TSE determinou explicitamente a realização de nova eleição no município fluminense.

O caso é muito similar ao do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), já que o prefeito daquele município fluminense também foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico em sentença, na época, de 3 anos, mas que depois do entendimento do STF, foi modificada para 8 anos. Ou seja, tanto no caso de Pedrinho quanto no caso da decisão atual do TSE a inelegibilidade terminou poucos dias depois das eleições de 2016

O entendimento do grupo do prefeito Pedrinho Eliseu – com base em votos e declarações de ministros do TSE – é de que ele poderá participar dessa eventual nova eleição, que deve ser realizada antes mesmo das eleições para governador e presidente da República de 2018.

Plenário seguiu entendimento do Supremo

A negativa do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do registro de candidatura de Pedrinho Eliseu (PSDB), que concorreu em 2016 com o registro indeferido, foi destacada em informativo do próprio TSE, que explicou o desenrolar da decisão.

Rememorando a condenação, o TSE ainda apontou que a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo) “considerou que matérias publicadas pelo Jornal Já, em 2008, sobre o então vice-prefeito da cidade, Francisco Nucci Neto (PMDB), candidato a prefeito nas eleições daquele ano tiveram potencial para influenciar o resultado daquela eleição”. Ainda aponta o TSE que “no julgamento, os juízes do TRE ressaltaram também o vínculo existente entre as famílias dos representantes do jornal (Já) e do prefeito eleito em 2009, Pedro Eliseu Filho”.