TSE determina novas eleições em Araras; acórdão do Caso Pedrinho é publicado e ele deve deixar o cargo

Ainda nesta madrugada foi divulgada a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por escrito e oficial sobre o caso de Pedrinho Eliseu (PSDB). Agora está oficializada a determinação de novas eleições para prefeito de Araras. Com isso estima-se que em poucos dias o cargo seja transmitido ao presidente da Câmara de Araras, Carlos Jacovetti (Rede).

A publicação do texto do TSE não traz grandes novidades e conforme Tribuna relatou ontem em matéria publicada em seu site, seguiu casos similares – em que se determina a saída do prefeito do cargo e novas eleições municipais.

O acórdão do Caso Pedrinho ainda manteve a dúvida sobre eventual participação de Eliseu em novas eleições a serem disputadas em Araras ainda esse ano para o cargo de prefeito. Mesmo assim o documento não derruba a tese de que o prefeito que não tinha o registro em 2016, como Pedrinho, agora possa disputar o pleito suplementar. Também o mesmo documento não indica explicitamente a possibilidade de Pedrinho disputar o pleito, ou seja, fica mantido o clima de indefinição até que o TRE paulista divulgue Resolução das novas eleições em Araras.

O acórdão do Caso pedrinho reforça que “o Supremo Tribunal Federal, no RE 929.670/DF, fixou tese com repercussão geral de que a condenação por abuso de poder ou uso indevido dos meios de comunicação social, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral transitada em julgado, com base no texto originário do art. 22, XIV, da LC 64/90, é apta a atrair a inelegibilidade de oito anos do art. 1º, I, d, da referida Lei, com redação da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa)” e que esse entendimento é “aplicável a todos os processos de registro de candidatura em trâmite”.

O próprio TSE afastou outra hipótese apontada pela defesa do prefeito, de fato superveniente. “A teor da Súmula 70/TSE, ‘o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97’, explicita o acórdão, apontando que “o transcurso do prazo de inelegibilidade de oito anos apenas depois das Eleições 2016 não socorre os agravantes”.

O TSE ainda revogou a liminar que mantinha Pedrinho no cargo e determinou a realização de novo pleito majoritário. “Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, revogar a liminar concedida e determinar a realização de novas eleições majoritárias”, explicitou o órgão eleitoral.

Novo prefeito é o ‘presidente interino’ da Câmara

Carlos Alberto Jacovetti (Rede), que deve assumir o cargo de prefeito, é o ex-vice-prefeito de Araras na gestão anterior à atual, de Nelson Brambilla (PSB). Via de regra não seria ele o próximo da linha sucessória ao cargo de prefeito, mas hoje Jacovetti ocupa o cargo de presidente da Câmara provisoriamente devido a licença do presidente da Casa, Pedrão Eliseu (DEM), que se afastou justamente para evitar assumir a Prefeitura no lugar do próprio filho, Pedrinho Eliseu (PSDB), já que isso poderia prejudicar uma nova candidatura de Pedrinho.