TSE cassa mandato de prefeito em caso similar ao de Pedrinho e determina nova eleição

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade, na sessão desta terça-feira (10), o registro de candidatura de um prefeito fluminense condenado em 2008...

Compartilhe em suas redes sociais!

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade, na sessão desta terça-feira (10), o registro de candidatura de um prefeito fluminense condenado em 2008 por abuso de poder econômico.

No julgamento, o plenário da Corte aplicou o entendimento fixado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que, em repercussão geral, afirmou que a inelegibilidade de oito anos prevista na alínea “d”, do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 64/1990 (Lei de Inelegibilidades) pode ser aplicada a casos anteriores à vigência da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). O TSE determinou a realização de nova eleição no município fluminense.

O caso é muito similar ao do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), já que o prefeito daquele município fluminense também foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico em sentença, na época, de 3 anos, mas que depois do entendimento do STF, foi modificada para 8 anos. Ou seja, tanto no caso de Pedrinho quanto no caso da decisão atual do TSE a inelegibilidade terminou poucos dias depois das eleições de 2016.

Aliás, assim como Pedrinho, o prefeito que perdeu o cargo nesta terça-feira também se mantinha no poder através de liminar concedida em 2016 pelo Ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE naquela ocasião.

O Tribunal seguiu sua jurisprudência e acolheu recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral entendendo que aquele prefeito se encontrava inelegível no momento do pedido de registro de candidatura às Eleições de 2016, condição essa que durou de 5 de outubro de 2008 a 5 de outubro de 2016. O primeiro turno das eleições de 2016 ocorreu em 2 de outubro, três dias antes de vencer a inelegibilidade.

A diferença substancial entre os casos é que o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) havia concedido o registro de candidatura àquele político. No caso de Pedrinho Eliseu, nem o juiz local, nem o Tribunal Regional de São Paulo e nem o TSE concederam o registro, mas como Gilmar Mendes concedeu liminar até que o Supremo julgasse a questão, permanecia a ordem para aguardar-se no cargo.

O relator dos recursos, o ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto afirmou que a decisão do TRE fluminense, que havia concedido o registro, “não encontra respaldo” na jurisprudência do TSE.

Na sessão desta terça-feira (10), todos os ministros do TSE negaram o registro de candidatura do prefeito de Rio das Ostras (RJ) Carlos Augusto Balthazar (PMDB) por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2008. Carlos Augusto foi condenado inicialmente nos termos da redação original do artigo 22 da Lei Complementar 64/90 à sanção de três anos de inelegibilidade em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) proposta para apurar abuso de poder econômico nas Eleições de 2008. “O ministro lembrou que, dois anos depois dos fatos investigados, entrou em vigor a Lei da Ficha Limpa, que incluiu diversos dispositivos na Lei Complementar n° 64/90, aumentando, inclusive, o prazo de inelegibilidade para oito anos como punição a esse abuso. Tarcisio Vieira recordou ainda que, em 1º de março de 2018, o STF fixou a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 929670 da aplicação do prazo de oito anos de inelegibilidade aos condenados pela Justiça Eleitoral antes da edição da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa)”, segundo informou a corte eleitoral.

“A aplicabilidade das hipóteses previstas na Lei Complementar nº 135/2010 a fatos anteriores à sua vigência já se encontrava assentada em julgados do TSE”, destacou o relator.

O ministro disse que, de acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral, o indeferimento do registro de candidatura pela Justiça Eleitoral “acarretará a realização de novo pleito no município de Rio das Ostras”.

Mesmo assim o ministro deu precedente para entendimento que o prefeito atual daquela cidade poderia disputar a eleição, ao citar que em tese, Carlos Augusto poder participar “do certame suplementar”. Mesmo assim ele entendeu que isso “não justifica, neste momento, a manutenção do deferimento do seu registro, porquanto, além de nada garantir nova vitória, e possível que sobrevenham novas hipóteses de inelegibilidade”.

Apesar do caso ser bastante similar ao de Pedrinho Eliseu, não há garantias que tal aplicação se dará no caso do prefeito ararense. Contudo, advogados ouvidos pela Tribuna entendem que o caso do tucano, ao chegar a decisão monocrática ou até a Plenário, deve ter mesma aplicação, já que a questão foi considerada ‘pacificada’ no tribunal.