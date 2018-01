Troca-troca – 1 A segunda troca de secretariado no governo de Pedrinho Eliseu era anunciada já há alguns meses. Poderia ter ocorrido em outubro,...

Troca-troca – 1

A segunda troca de secretariado no governo de Pedrinho Eliseu era anunciada já há alguns meses. Poderia ter ocorrido em outubro, quando a situação jurídica de Pedrinho foi discutida no STF (Supremo Tribunal Federal), mas recuou porque o próprio órgão não decidiu de vez o futuro de políticos nesta situação. Mas na virada de ano havia essa expectativa, inclusive com novas trocas podendo ocorrer nas próximas semanas.

Troca-troca – 2

Da troca desta semana, o que surpreendeu foi a saída de Ricardo Franco da Secretaria de Governo. De fora do governo não dá para mensurar as ações de cada secretário, mas sabe-se que Franco era um grande parceiro do próprio prefeito. Tanto é verdade que ele foi um forte candidato a ser vice-prefeito na chapa de Pedrinho na eleição do ano passado – Emílio Salomé acabou sendo o escolhido. E Ricardo Franco é do DEM, partido forte do governo, tendo Pedro Eliseu Sobrinho como presidente da Câmara e seu irmão, Rubens Franco Júnior, como presidente do Saema.

Ano difícil

Se 2017 foi um ano difícil para o governo manter uma base forte na Câmara e conseguir aprovar os principais projetos de sua autoria, este ano promete ser ainda pior. Motivo: eleições em outubro e eleição para escolha do novo presidente da Câmara Municipal, no final do ano. Em virtude das eleições de outubro, cada vereador vai buscar a parceria que lhe convém, apoiando esse ou aquele candidato a deputado, governador, senador e presidente da República. Desta forma, os vereadores da base poderão seguir por caminhos diferentes, criando certos conflitos políticos.

Em Pernambuco

O ex-diretor da Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de Araras no governo Brambilla, Wallace Lopes Conceição (conhecido como Wallace Mariano), está seguindo caminho político no Nordeste agora. Ele acaba de assumir o cargo de secretário municipal de Controle Interno da cidade de Betânia, no interior pernambucano, após convite do prefeito Mário Gomes Flôr Filho (PTB). Formado em Direito, foi estagiário na Uniararas/FHO e no Procon, e depois se tornou assessor de Diretoria no Procon, antes de atuar na Coordenadoria da Juventude do governo petista.

Descanso

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não tirou férias, mas está conseguindo conciliar o trabalho com passeio em família, no litoral paulista, mais especificamente no Guarujá. Ele passou a virada de ano no litoral com esposa e filhos, voltou para Araras, e neste fim de semana retomou o descanso com os familiares.

Possível dobradinha?

Há quem diga que o ‘jogo político’ une os inimigos e separa os amigos. Até mesmo quem não tem grande intimidade ou amizade acaba se aproximando em período eleitoral, e há quem aponte que essa aproximação poderia ser vista entre ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) e o ex-vereador Bonezinho Corrochel (PTB). Ambos estariam reatando a relação política rompida em 2013 e o motivo seria as eleições 2018. Brambilla já é apontado como candidato a deputado estadual e Bonezinho teria afirmado aos mais próximos que deve ser candidato a deputado federal pelo PTB ou por um partido que eleja com menos votos, como Patriotas ou PRP (e não pelo PSDB, conforme pedido da cúpula tucana de São Paulo). Há entendimento de que Araras, com quase 100 mil eleitores, tem possibilidade de eleger deputados para ambas as ‘instâncias’. Ambos estariam então ‘estudando’ a dobradinha.

O mesmo discurso

Um olhar mais atento de quem acompanhou a palestra de Ciro Gomes (PDT) em Araras ajuda a evidenciar que o candidato tem insistido no discurso “anti coxinhas e mortadelas”. Ciro vem se tornando repetitivo no tema e, ao que parece, tenta atrair a direita menos radical e a esquerda que pode migrar caso a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não se concretize. Nitidamente Ciro evita atacar Lula e insiste em rechaçar a dicotomia repetidamente citada por ele. O ex-governador do Ceará tem discurso forte, robusto, experiência política, mas ainda não engrenou sua candidatura. Mesmo assim, vem tentando se popularizar, visitando centenas de cidades pelo país – justamente por isso o candidato à presidência esteve em Araras em novembro do ano passado, em evento realizado pela Unar, e teve um extenso e interessante debate com centenas de estudantes da instituição.

Esculacho

Um leitor assíduo da Tribuna – e bastante crítico com as coisas erradas que afrontam o Código de Posturas do Município – voltou a tocar num assunto que vem gerando polêmica na cidade. Ele fez contato com o jornal e alertou que “segue a aberração do uso irregular do solo urbano”, com a construção de um novo ponto de venda de alimentos (lancheiro) na Avenida Maximiliano Baruto, em frente a Uniararas. No local já existem vários outros vendedores ambulantes (no caso, fixos), mas chama a atenção que a “obra” tem até pedreiro fazendo base para a montagem de mais um trailer, e o poste de energia elétrica já está instalado. Curiosamente, em frente ao Fórum e da sede do Ministério Público, que também tem a missão de fiscalizar.

TORPEDO

“Estou acompanhando a obra de perto e agora vamos fechar a piscina, acabando com as galerias de águas pluviais. Vamos tirar as lajes que apresentam problemas. Intervenções também serão feitas em uma parte na tubulação de esgoto pela equipe do Saema. São várias adequações que a Prefeitura está realizando para tudo voltar ao normal em 2018”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), sobre as obras na Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no Belvedere, que fechou em setembro de 2017 devido a uma infestação de escorpiões.