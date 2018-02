Troca de posição da adutora na Ponte do Curtume pode custar R$ 95 mil

O Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras deve gastar cerca de R$ 100 mil para contratar empresa de engenharia especializada...

O valor máximo estimado para a licitação é de R$ 95.838,39. A intervenção deve seguir o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, todos anexos ao Edital da Convite nº 001/2018.

O encerramento da entrega de documentos está marcado para a próxima quinta-feira (22) e a sessão pública foi marcada para a manhã de sexta-feira que vem (23).

O edital com condições de participação, especificações e demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jd. Cândida.

A retirada da adutora decorre da necessidade da iminente demolição da Ponte do Curtume. Antes da demolição a intervenção será feita para não comprometer o abastecimento na região leste da cidade – já que a adutora a ser modificada abastece boa parte dos ararenses com água tratada.

Ponte do Curtume condenada

A estrutura conhecida popularmente como ‘Ponte do Cortume’, no entroncamento da Avenida Dona Renata com a Rua Domingos Graziano, está fechada e condenada há cerca de 20 dias. Ainda em janeiro a Prefeitura admitiu que a ponte não seria mais reaberta aos veículos e será demolida.

A Prefeitura esperava utilizar a ponte apenas por mais alguns meses. O local, contudo, já estava com obras do PAC no entorno, o que pode ter contribuído para agravar o problema devido à umidade do solo. Com a chuva forte registrada em 23 de janeiro a ponte ‘afundou’ cerca de 15 centímetros, inviabilizando o uso da estrutura. Apesar do afundamento as adutoras, que são fixadas ao lado da ponte, não se romperam. Elas ainda permanecem junto à ponte, mas precisam ser removidas para que a demolição seja finalmente concluída.

O próprio prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) já relatou que as adutoras devem ser afixadas na ponte ao lado, mais nova e cuja estrutura não será alterada.

Quando essas adutoras forem “transferidas” a Tecla, responsável pelas obras do PAC em Araras, finalmente deve concluir a demolição. As grades e sinalização da ponte – além de postes – já foram retirados do local.

Como apenas uma das pontes que formam a rotatória do local ficou comprometida, a outra via permanece aberta. A estrutura que apresentou problemas tem o trânsito sentido Centro/zona leste, e somente ela estava no cronograma para ser demolida pela empresa Tecla, responsável pelas obras de Macrodrenagem Urbana dos ribeirões de Araras.

Já a ponte oposta, da mesma rotatória, com trânsito no sentido zona leste/Centro, não sofreu nenhum dano. Esta segunda ponte é mais nova, e tem o “vão” maior, já que foi construída posteriormente. Por isso ela não tem previsão de retirada e tem trânsito normal.