Troca de comando

A troca do comando na Prefeitura de Araras fez ressurgir na cidade a sensação de que estamos novamente em 2009. Há quase 10 anos os ararenses viveram, pela primeira vez, o dessabor da troca de prefeito antes do término do mandato – e testemunharam uma interinidade no cargo, e uma eleição extemporânea.

E hoje Araras se encontra novamente no meio de um furacão político, vendo seu regente Executivo – o mesmo de 2009 – ser retirado novamente do cargo pela Justiça.

Não há como negar que a situação é absurda. E mesmo que se possa avaliar que o candidato “A” ou “B” poderia ou não se candidatar, é fato que nossos sistema Judiciário e Eleitoral só tem de “moderno” as urnas eletrônicas, e ele é o grande culpado por situações tão esdrúxulas como a atual. A burocracia é da época do Império, e não há como não questionar a demora absurda dos Tribunais Eleitorais – que simplesmente deveriam ter decidido a questão antes das eleições, ou pelo menos até antes de se iniciar o novo mandato.

Afinal, como pode a habilitação de um candidato para exercer um cargo como o de prefeito, governador ou presidente, não ser decidida em tempo hábil e eficaz – evitando a instabilidade política nos respectivos municípios, estados ou mesmo no país? Como podem os Tribunais de Justiça permanecerem tão cegos à aplicação rápida da lei, em casos que mudariam o futuro de milhares de brasileiros? Em suma: como pode o judiciário ser tão moroso e prolixo ao deixar que um chefe do Executivo assuma um cargo, dê andamento a este por força de um “vasto cardápio de recursos” – que só fazem protelar decisões que deveriam ser emergenciais –, e depois de anos seja demovido?

A justiça tem pesada parcela dessa culpa. E o eleitor vota sem ter as respostas definitivas da justiça, e sem ter os casos concluídos.

Como consequência disso tudo, assim como há 9 anos, esta situação remete Araras novamente à instabilidade política, financeira e gerencial. E os partidos políticos e lideranças da cidade, ao invés de estarem focados em dar continuidade aos projetos em benefício da cidade, voltam-se mais uma vez a orbitar em torno de discussões sobre pré-candidaturas e candidaturas para prefeito. Está aberta a temporada de balões de ensaio e de prefeituráveis.

O foco da governabilidade então, vira uma conjectura para o posto mais cobiçado da cidade. E depois desta etapa, ainda há de se postular um vice compatível e com baixa rejeição – e assim, tudo segue a passos lentos.

A situação não parece agradável a ninguém, mas era sabidamente esperada. O ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) foi eleito e conseguiu permanecer na função com base numa liminar judicial, e lhe foi permitido disputar a eleição após ter seu registro de candidatura impugnado. O grupo dele esperava que a liminar fosse mantida ou até mesmo que a decisão final lhe fosse favorável. Não foi o que aconteceu, e agora não há muito o que se pensar, senão no futuro da cidade. E Araras precisa caminhar, independentemente de quem assume o leme desse barco.

Carlos Alberto Jacovetti (Rede) não foi eleito para assumir o cargo de prefeito, e não nega isso, mas é legitimamente o novo prefeito, e garante que quer conduzir a cidade na trilha menos traumática possível. Cabe ao povo cobrar isso: que o novo prefeito faça um governo consciente, sabendo que em breve teremos novas eleições e não há tempo para nada milagroso.

Não há como esquecer o que aconteceu. É preciso olhar pra frente, e antes mesmo de refletir sobre os impactos da troca de prefeito, dar o apoio necessário e cobrar ponderadamente o novo comando político local para que soframos o menor impacto possível dessa mudança.

Sobre as eleições para o novo prefeito de Araras… Pensemos nelas quando for a hora!