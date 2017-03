Trigêmeas idênticas nascem na Santa Casa e precisam de ajuda

Sophia, Isadora e Pietra chegaram ao mundo na manhã de 27 de fevereiro – em pleno feriado prolongado do Carnaval. Elas nasceram de gestação...

Sophia, Isadora e Pietra chegaram ao mundo na manhã de 27 de fevereiro – em pleno feriado prolongado do Carnaval. Elas nasceram de gestação de nove meses de uma cesariana na maternidade da Santa Casa. Porém, os pais precisam de doações, principalmente de leite e fraldas.

As trigêmeas nasceram de cesariana e a primeira foi Sophia, às 10h08 e com 45 centímetros. A segunda foi Isadora às 10h09 e com 44 centímetros. Por fim, nasceu às 10h10 Pietra, mas com apenas 43 centímetros.

“Ela ainda está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade da Santa Casa, pois precisa ganhar peso e tamanho. A previsão de alta é de 20 dias”, conta o pai das meninas, Célio José Ribeiro.

Célio disse que ele e Stefani Cristina Ferreira foram pegos de surpresa durante um mal estar da esposa. “Tive um sangramento no terceiro mês de gestação e durante o primeiro ultrassom foi possível ver a imagem das três meninas. Na hora pensei, meu Deus, o que vou fazer?”, recorda Stefani.

“Na hora ela chorava muito de emoção e eu de surpresa e foi um choque ver três crianças. Aliás, é muita criança”, brinca Célio. Além das trigêmeas, o casal tem ainda os filhos Rafael Ferreira Ribeiro, de seis anos, e Vitor Hugo Ferreira Ribeiro, de um ano e quatro meses.

“O Rafael acostumou com o fato de ganhar três irmãs de uma vez já no começo, mas o Vitor Hugo estranhou um pouco e deixou de ser o caçula. Mas hoje ajuda no cuidado com elas”, disse Stefani.

Trigêmeas precisam de doações de fraldas e leite

Mas nem tudo é alegria na casa dos Ferreira Ribeiro que agora lutam para manter o cotidiano financeiro da família. A mãe Stefani Cristina Ferreira e o pai Célio José Ribeiro afirmam que são dezenas de fraldas usadas todos os dias.

Assim que as trigêmeas nasceram no dia 27 de fevereiro, a história foi publicada e compartilhada na rede social Facebook. De acordo com o casal, desde então doações chegaram e incluem as fraldas e o leite do tipo NAN da marca Nestlé.

“Ser pai das meninas é uma delícia, mas o gasto aumentou desde o nascimento. Até compramos os produtos, mas aceitamos a ajuda de quem puder ajudar”, explica Célio.

A acordo com Stefani, somente as meninas Sophia e Isadora utilizam 20 fraldas diariamente, fora o leite. “Isso porque estamos apenas com as duas meninas por enquanto. Assim que a Pietra tiver alta na maternidade e vir para casa o gasto vai aumentar”, disse.

Célio fala dos custos para comprar os produtos. “No caso das fraldas, cada uma custa cerca de R$ 37 e cada pote de leite R$ 44. O orçamento da família não consegue cobrir e por isso aceitamos de coração as doações”, justifica.

Segundo o casal, as doações podem ser encaminhadas para a Rua Bragança, 25, Jardim Santa Rosa, zona norte. A residência da família fica a poucos metros da praça que abriga a estátua do Cristo Redentor. Além do endereço, o casal disponibiliza dois telefones para contato sendo o 99792 4965 e 99716 7374.