Tribunal de Contas mantém Araras dentre melhores gestões de São Paulo

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) divulgou na última sexta-feira (25) os resultados de sua segunda edição do IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), indicador criado para verificar a evolução das políticas públicas locais e também para orientar o trabalho de controle externo da instituição.

E Araras continua muito bem classificada no índice do Tribunal. Aliás, apenas a cidade e outras 62 são classificadas com a nota B+ (gestão muito efetiva), sendo estas as melhores gestões do estado todo. Nenhum município paulista obteve a nota A (altamente efetiva), a máxima possível.

Os conceitos são divididos em cinco faixas: A (altamente efetiva), B+ (muito efetiva), B (efetiva), C+ (em fase de adequação) e C (baixo nível de adequação).

Entre 644 cidades fiscalizadas pelo TCE, são 63 na faixa B+ (muito efetiva), 434 na faixa B (efetiva), 112 na faixa C+ (em fase de adequação) e 35 cidades na faixa C (baixo nível de adequação).

Em 2014 eram 198 cidades com conceito B+; 406 com nota B (efetiva); 30 cidades paulistas receberam nota C+ (em fase de adequação) e 10 obtiveram nota C, a mais baixa, que significa baixo nível de adequação.

Exatamente pelo grande número de cidades que ‘caíram’ de faixa, o fato de Araras ter se mantido no rol das avaliadas com B+ é ainda mais valioso nesse ano. Vale lembrar que enquanto a nota de Araras se manteve estável, o mesmo não aconteceu com dezenas de outros municípios paulistas. Em 2014 as cidades com nota B+ eram 198; agora apenas 63 cidades mantiveram a mesma avaliação.

O resultado positivo da cidade foi puxado pela avaliação boa no quesito I-Educ (educação), com o conceito máximo (faixa A). O IEGM analisa sete índices setoriais para chegar à nota final. São eles: I-Educ (educação), I-Saúde, I-Planejamento (não urbano e sim financeiro), I-Fiscal, I-Ambiente (meio ambiente), I-Cidade (proteção ao cidadão) e I-Governança TI (governança de tecnologia de informação).

Na comparação com 2014, o I-Educ melhorou, subindo do conceito B+ para A. Outro índice também em ascensão foi o I-Cidade (proteção ao cidadão), que foi do conceito B para o conceito B+.

Já o índice de saúde teve queda de uma faixa, e saiu do conceito B+ para o conceito B. Mais acentuada dentre todas as faixas foi a variação do índice de planejamento financeiro. Isso porque o quesito saiu do conceito A para o conceito B, caindo duas faixas.

Já os quesitos I-Ambiente (meio ambiente) I-Governança TI (governança de tecnologia de informação) se mantiveram, como no ano de 2014, na faixa B. Por fim o I-Fiscal também se manteve na mesma faixa de 2014, em 2015, a faixa B+.

Apesar de variações positivas e negativas em alguns índices, com a somatória deles a cidade manteve seu IEGM na faixa B+, e também se manteve sem qualquer dos quesitos nas faixas C+ e C.

Na região administrativa de Campinas apenas Araras e outros dez municípios estão na faixa B+ em 2015. Nenhum dos municípios vizinhos, por exemplo, está acima da faixa B no IEGM. Cordeirópolis, por exemplo, está na faixa C+. No ano de 2014 eram 30 municípios da região administrativa de Campinas na faixa B+.

Os dados do IEGM foram divulgados pelo Tribunal de Contas em um Seminário Internacional organizado em conjunto com a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Apesar do Índice ser de 2015, ele foi divulgado somente agora. Assim como em 2014, o IEGM geral considera o desempenho dos 644 municípios sob a jurisdição do TCE-SP.

No geral o índice teve uma variação negativa em relação ao ano anterior. Os dados colhidos no exercício de 2015 e divulgados agora resultaram em um índice de 0,65, sendo que o exercício de 2014 havia alcançado 0,71. O valor é calculado com base no desempenho em 95 quesitos de sete áreas distintas.

IEGM dos municípios da região

Município Araras Leme Limeira Rio Claro Cordeirópolis IEGM B+ B B B C+ Porte Médio Médio Grande Médio Médio i-Educ A B+ B+ B+ C+ i-Saúde B C+ B B+ B i-Planejamento B C C C C i-Fiscal B+ B+ B+ B B i-Amb B B B+ B B i-Cidade B+ B A A C+ i-Gov-TI B B+ B C+ B Receita R$ 421,521,426.59 R$ 274,836,221.30 R$ 869,281,394.02 R$ 658,649,624.03 R$ 111,327,680.69 Despesa R$ 423,735,717.07 R$ 244,408,876.00 R$ 795,937,389.49 R$ 628,303,089.60 R$ 111,478,387.96 Habitantes 125185 96529 286882 194087 22824