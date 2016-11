Tribunal de Contas de São Paulo suspende licitação da zona azul

O processo de licitação para contratar nova empresa que será responsável pelo estacionamento rotativo (zona azul) foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado...

O processo de licitação para contratar nova empresa que será responsável pelo estacionamento rotativo (zona azul) foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo depois que este recebeu duas representações contrárias. Em nota, a Secretaria Municipal de Administração informa que segue todos os procedimentos da legislação e encaminhou a defesa ontem (25).

O certame foi encerrado na última segunda-feira (21) e são duas representações, sendo uma da própria Hora Park – atual responsável pela zona azul – e outra está em nome de Alex Messias Batista Campos, que contesta cinco pontos que estão no edital.

No caso da contestação feita por Campos, Tribuna apurou que uma delas é a que exige que “as empresas contratadas ofereçam sistema de gerenciamento de multas e infrações”. Ele alega que “a aplicação de infração e multas somente pode ser realizada pelo Município e não por uma empresa contratada”.

Campos ainda considera que o item proposto no edital “serve apenas para reduzir drasticamente o universo de licitantes, pois existem pouquíssimas empresas que atuam no segmento de software para gestão de infrações e multas em conjunto com a exploração da zona azul”.

No caso da Hora Park a contestação é mais abrangente e inclui 20 itens, conforme apurou Tribuna junto à Secretaria Municipal de Administração. A empresa aponta itens que seriam falhos como no que regulamenta a cobrança da tarifa que só poderá ser reajustada mediante ordem do Executivo (Prefeitura).

Ela também questiona, por exemplo, a exigência da Prefeitura de prova de regularidade referente a tributos que não se relacionam diretamente com o objeto. Porém, a Prefeitura disse “que cumpre obrigações determinada pela Lei 8666/93, a Lei de Licitações”.

A Hora Park também questiona que seria muito curto o prazo de 90 dias (três meses) para a empresa vencedora da licitação implantar e iniciar o funcionamento do sistema. A Secretaria de Administração informa que “a fundamentação não procede”.

Ainda conforme apurou Tribuna, a defesa da Prefeitura seria encaminhada ontem (25) para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com todos os questionamentos técnicos e jurídicos que foram levantados pelas duas representações. A resposta que pode validar novamente, ou não, o processo de licitação pode sair ainda na próxima semana.

Em nota, a Prefeitura afirma que “através da assessoria jurídica da Secretaria Municipal da Administração, elaborou uma defesa criteriosa para cada ponto questionado pelos representantes, bem como as fundamentações técnicas e legais e acredita que demonstrará ao Tribunal que a licitação poderá prosseguir, inclusive eventualmente havendo alguma correção a ser apontada pelo órgão que, uma vez acatada, possibilitará seu andamento normal”.

Nova zona azul prevê mais vagas e reajuste da tarifa

O edital de licitação – suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – prevê aumento do número de vagas da zona azul com a criação de uma área que seria chamada de zona verde.

As vagas passariam das atuais 1.087 para 2.300 – já inclusas para motocicletas, vagas rápidas, destinadas para deficientes físicos e idosos. A zona verde será criada na região da Santa Casa e do Hospital São Luiz e funcionará nas ruas Coronel Justiniano, Coronel André Ulson Júnior, trecho da Avenida Washington Luiz e a Rua Brasília.

Na zona verde, o sistema de rotatividade será diferente da zona azul e a tarifa cobrada valerá para quatro horas, com custo de R$ 2,50. O edital determina que a empresa vencedora deverá manter as tarifas que são cobradas atualmente, mas poderá reajustar os valores posteriormente por decreto “a ser editado após a assinatura do contrato e antes do início da operação do sistema”.

As tarifas serão reajustadas a cada dois anos e seis meses (30 meses) e o índice deve seguir o Inpc/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Por fim, determina que a cobrança deverá ser mantida no sistema de paquímetros e os atuais serão substituídos pela nova empresa, porém sem custos para a Prefeitura. Serão instalados 54 novos aparelhos no total.