Tribuna sorteia ingressos da Festa do Peão da promoção com cupons

A Tribuna sorteou na tarde desta segunda-feira (7) os 25 ingressos da Festa do Peão 2017 para quem participou da promoção do próprio...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Tribuna sorteou na tarde desta segunda-feira (7) os 25 ingressos da Festa do Peão 2017 para quem participou da promoção do próprio jornal. Esse sorteio foi exclusivo para quem participou da campanha com cupons publicados nas edições impressas da Tribuna.

São 25 ingressos variados dos quatro dias de shows na Festa do Peão, que começa na próxima sexta-feira: Maiara & Maraisa + Marco Matteo (11/08), Matheus & Kaun (12/08), Marília Mendonça (13/08), Luan Santana (14/08) e Pedro Paulo & Alex (15/08).

A Tribuna está fazendo a promoção de sorteio de ingressos também pelo Facebook (tribunaararas).

Os 25 sorteados

Maria José Martins

André Ronaldo Pinto

João Costa Flor

Renato M Neto

Diego Durte

Paulo de Moraes Jr

Antonio José Ferro

Mariangela Cassiano

Antonio Sozan

Magda Raquel Figueiredo

Maria Rita C Corte

Jeniffer Guido

Laís Paganotti

Adriano Narciso Geromel

Andressa Lourenço

Ernesto de Marco

Vinicius Guimarães Antonio

Yasmin M. Pinto

Juliana Cristina Moreira de Araújo

Luiz Fernando Salomé

Raquel Livia Buzolin Maria

Valeria R. Vertú

Rochele Aparecida Moreira da Silva

Camila Gonçalves

Maria Elisa Masson

Os 25 sorteados devem retirar seus ingressos a partir das 10h desta terça-feira (8), na recepção da Tribuna: Avenida Fábio da Silva Prado, 1580. A retirada deve ser até sexta-feira (11), às 16h.