Concurso Minha Mãe é uma Gata ainda recebe inscrições

A Tribuna do Povo lançou o concurso cultural Minha Mãe é uma Gata, em comemoração ao Dia das Mães, que acontece no dia...

A Tribuna do Povo lançou o concurso cultural Minha Mãe é uma Gata, em comemoração ao Dia das Mães, que acontece no dia 14 de maio. Como prêmio, o caderno Novidades vai colocar na capa a foto da mãe mais bonita que participar da promoção!

O concurso recebe inscrições de mães que são uma gata até dia 5 de maio de 2017. Para participar as interessadas deverão preencher sua ficha de inscrição diretamente na Tribuna e levar uma foto impressa da candidata em tamanho 10 x 15 cm, além da original digital. A foto vencedora do concurso Minha Mãe É Uma Gata será publicada na capa do caderno Novidades do dia 13 de maio, além de divulgada no site da Tribuna (tribunadopovo.com.br) e página da rede social Facebook (@trinunaararas).

A seleção da vencedora será feita por uma comissão julgadora composta por membros da Tribuna, fotógrafos convidados e patrocinadores.

Poderão participar mulheres entre 18 e 45 anos (completados até 14 de maio de 2017). Basta que as inscrições sejam feitas dentro do período estabelecido e no horário de expediente do jornal Tribuna, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17 horas. Todas as inscrições serão realizadas mediante doação de um Kit de Higiene Pessoal, que será destinado para entidades assistenciais de Araras.

Além da vencedora, que irá estrelar na capa do Novidades, a Tribuna também vai divulgar as fotos de todas as concorrentes inscritas, no site da Tribuna e na página social da Tribuna no Facebook no período de 06 a 12 de maio. Destas, as 10 mais votadas e curtidas online serão premiadas com a publicação de suas fotos nas páginas internas da edição do dia 20 de maio de 2017 do caderno Novidades.

O concurso Minha Mãe é uma Gata é de caráter exclusivamente cultural, com a participação voluntária e gratuita das interessadas, sem quaisquer modalidades de sorteio ou pagamento pelas participantes, sem vinculação à aquisição ou ao uso de qualquer produto.

O regulamento completo e a ficha de inscrição estarão disponíveis na recepção da Tribuna do Povo, no site da Tribuna (tribunadopovo.com.br) e na página do Facebook (@tribunaararas), a partir desta segunda-feira (10).

VEJA O REGULAMENTO COMPLETO:

SOBRE O CONCURSO E PRAZO

O jornal Tribuna do Povo promove concurso de fotografias – MINHA MÃE É UMA GATA – para publicação na capa do caderno Novidades do dia 13 de maio de 2017, para mães na faixa de idade entre 18 e 45 anos (completados até 14 de maio de 2017).

O concurso MINHA MÃE É UMA GATA é de caráter exclusivamente cultural, com a participação voluntária e gratuita das interessadas, sem quaisquer modalidades de sorteio ou pagamento pelas participantes, sem vinculação à aquisição ou ao uso de qualquer produto, sendo, portanto, dispensada de autorização, nos termos do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 30, do Decreto 70.951/72.

INSCRIÇÃO

O período de inscrição para o Concurso se estende do dia 8 de abril de 2017, até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 5 de maio de 2017. Inscrições postadas após esta data e horário serão automaticamente desconsideradas.

>> As inscrições devem ser feitas no horário de expediente do jornal Tribuna do Povo – de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17 horas.

Todas as inscrições serão realizadas mediante doação de um Kit de Higiene Pessoal, que deve conter um hidratante corporal, um sabonete, um tubo de creme dental e uma escova de dentes. Os produtos devem ser de boa qualidade e lacrados (novos). Estes kits serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de Araras, que irá repassar para as entidades assistenciais da cidade devidamente cadastradas no órgão. Os itens acima devem ser entregues no ato da inscrição, até o dia 5 de maio de 2017.

OBS: As inscrições também poderão ser realizadas nos estabelecimentos dos patrocinadores credenciados.

PARTICIPANTES

Todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas em Araras, que optarem por participar do concurso deverão aderir às condições e uso do mesmo.

Para participar, preferencialmente os filhos é que devem inscrever a mamãe, acompanhados de uma pessoa maior de idade, preenchendo o formulário disponível na recepção da Tribuna, na Avenida Fábio da Silva Prado, 1580, anexando os seguintes documentos a esta inscrição:

1) Uma foto recente revelada em papel, no formato mínimo de 10 x 15 cm, de preferência de rosto ou de busto, anotando no verso da foto o nome completo da mãe, data de nascimento e telefone para contato com (DDD).

2) Esta foto não será devolvida ao final do concurso aos inscritos.

3) Para preservar a qualidade da foto, entregue no ato da inscrição, é recomendável fornecer a versão original digital.

a) Fotos enviadas por outros meios, que não sejam no endereço citado acima, não serão consideradas.

b) Uma cópia de documento RG ou CNH da mãe a ser inscrita. E uma cópia de documento do filho (a) – RG ou certidão de nascimento – para comprovar que a concorrente ao concurso é realmente mãe.

c) Autorização do uso de imagem assinada pela mãe (fornecida no ato da inscrição), para publicação da foto na capa do caderno Novidades, no site www.tribunadopovo.com.br e na página da rede social www.facebook.com/tribunaararas.

d) Será permitida apenas uma inscrição da mesma concorrente.

e) A participação no concurso somente será garantida se a inscrição for efetuada até às 17h (horário de Brasília) do dia 5 de maio de 2017.

>> É vedada a participação de mães de funcionários do jornal Tribuna do Povo, e de patrocinadores do concurso.

>> É vedado o envio de fotos contendo conteúdos sensuais e de nudez, assim como fotos das participantes em roupa de banho.

PRÊMIO

A foto da mãe vencedora receberá uma reprodução da capa do caderno Novidades em papel fotográfico, no tamanho natural do suplemento impresso.

O resultado da foto vencedora selecionada também será divulgado na capa do caderno Novidades, edição do dia 13 de maio de 2017, assim como na página da internet da Tribuna do Povo – www.tribunadopovo.com.br – e na página da Tribuna do Povo no Facebook – www.facebook.com/tribunaararas.

JULGAMENTO

O jornal Tribuna do Povo nomeará uma comissão julgadora e fiscalizadora, formada pela editoria do jornal e fotógrafos profissionais convidados.

A seleção das 10 finalistas e da vencedora do concurso MINHA MÃE É UMA GATA ocorrerá em duas etapas:

Primeira etapa – o corpo de jurados escolherá a foto da vencedora do concurso, que será publicada na capa do caderno Novidades do dia 13 de maio de 2017, assim como no site da Tribuna do Povo (www.tribunadopovo.com.br) e em www.facebook.com/tribunaararas.

Segunda etapa – serão publicadas na página do Facebook da Tribuna (tribunaararas) e no site da Tribuna (www.tribunadopovo.com.br), no período de 6 de maio a 12 de maio de 2017, todas as fotos das mães inscritas no concurso, e destas, as 10 (dez) fotos mais curtidas pelo Facebook da Tribuna (tribunaararas) e mais votadas no site da Tribuna (tribunadopovo.com.br) serão publicadas nas páginas internas da edição do dia 20 de maio de 2017, do caderno Novidades.

OUTROS TERMOS E CONDIÇÕES

1) A inscrição no concurso implica que as 10 (dez) mães finalistas concordam com a expressa autorização em cederem gratuitamente o direito de imagem, e comprometem-se a participar de matérias editoriais no jornal Tribuna do Povo, ou em qualquer outro suplemento e mídia digital, para divulgação do próximo concurso no ano seguinte, caso seja solicitado.

2) Na inscrição ao concurso MINHA MÃE É UMA GATA – capa do Novidades 2017 – está implícita que as mães concordam com a obrigação de autorizar gratuitamente o direito de imagem da mãe vencedora e também das dez (10) finalistas, sem qualquer remuneração, nas futuras campanhas do concurso, em material promocional, no jornal, site, Facebook, vídeo ou qualquer outro meio de comunicação.

ORGANIZAÇÃO

1) O jornal Tribuna do Povo informa que a comissão organizadora do concurso considera que as fotos enviadas são uma doação, portanto não serão devolvidas.

2) Constatada qualquer informação incorreta ou irregularidade no preenchimento da inscrição da mãe, fica esta automaticamente excluída do concurso, com a anuência do responsável, e abdicando de qualquer recurso contra o jornal Tribuna do Povo.

3) Ao jornal Tribuna do Povo compete total isenção pela autenticidade das informações no preenchimento da inscrição.

4) Fica implícito que, constatada qualquer irregularidade ou fraude comprovada pela comissão organizadora do concurso, a inscrição da mãe será excluída, e os responsáveis estarão sujeitos a responderem na forma da lei.

5) O ato da inscrição implica a aceitação de forma irrestrita do resultado do concurso divulgado pela comissão organizadora, e dos termos do regulamento.

6) Tendo em vista a característica do concurso, com divulgação no jornal impresso e nas mídias eletrônicas, o jornal Tribuna do Povo não pode garantir que seu site, Facebook, ou outras mídias, esteja livre de invasões, interrupções ou suspensões, eximindo-se de quaisquer responsabilidades destes fatos fortuitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica implícita a aceitação, de que eventuais reclamações ou dúvidas aventadas pelas mães, ou parentes diretos destas, sobre o concurso e não previstas neste regulamento, serão esclarecidas e dirimidas pela comissão organizadora do concurso e pela Tribuna do Povo.