Dois homens e dois adolescentes são baleados na madrugada; suspeito ainda não foi preso

A madrugada dessa quinta-feira (8) foi tiroteio e tentativas de homicídio na região do Narciso Gomes. A Polícia ainda apura se o autor dos...

Compartilhe em suas redes sociais!

A madrugada dessa quinta-feira (8) foi tiroteio e tentativas de homicídio na região do Narciso Gomes. A Polícia ainda apura se o autor dos tiros – feitos em duas ocasiões distintas – é o mesmo em ambos os casos.

De acordo com a Polícia Militar, um jovem de 23 e um homem de 30 anos foram baleados na rua Vitório Magrini, na Vila São Jorge. Por volta da 1h30 os dois homens caminhavam quando um Gol geração 5, de cor preta, se aproximou e o passageiro passou a atirar. Ambas as vítimas têm passagem pela Polícia e saíram da cadeia recentemente – por isso a Polícia Civil investiga se esse fato tem correlação com a situação de ambos terem sido alvos do atentado à bala.

Na sequência, um adolescente de 17 anos e outra, de apenas 14, conversavam na avenida Presidente Costa e Silva, quando o mesmo veículo passou e alvejou a dupla, nas proximidades do conjunto habitacional Arnaldo Mazon. O jovem tinha passagem pela Fundação Casa, antiga Febem, segundo a Polícia.

A Polícia Militar informou que os dois locais são conhecidos como pontos de tráfico. As quatro vítimas foram atendidas pelo Samu e levadas para o Hospital São Luiz. A adolescente não sofreu ferimentos graves e foi liberada, ainda, na madrugada. Um dos homens passou por uma cirurgia na manhã dessa quinta-feira e os outros dois seguem internados com estado de saúde estável.

A Polícia Civil estava em diligência investigando as tentativas de homicídio nessa tarde. Até o momento ninguém foi preso.