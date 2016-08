Três guardas são indiciados por abuso de autoridade

Três guardas municipais foram indiciados pela Polícia Civil pela morte de um homem que foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, no dia...

Três guardas municipais foram indiciados pela Polícia Civil pela morte de um homem que foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, no dia 21 de abril deste ano, mas faleceu na cadeia de Pirassununga dois dias depois.

Um laudo médico divulgado na época informava que o detento morreu em decorrência de um “trauma torácico”. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil esclarece que “acompanha a evolução do caso e, oportunamente, tomará as providências cabíveis ao caso, dentro da esfera administrativa”.

Geraldo Ribeiro da Silva, de 38 anos, tinha sido preso em flagrante por três guardas municipais no Parque Tiradentes, zona leste. Boletim de ocorrência registrado na época relata que ele estava com “oito flaconetes de cocaína, 11 porções de maconha e 14 pedras de crack”. Também estava acompanhado de duas mulheres que foram ouvidas e liberadas em seguida.

Segundo a GM, durante a prisão, Geraldo teria arremessado em direção a um dos guardas alguns flaconetes de cocaína e também determinada quantia em dinheiro. Ele teria ainda tentado fugir e acessou um matagal – sentido região dos assentamentos rurais que ficam no extremo da zona leste, já na área rural.

Geraldo foi perseguido, preso e encaminhado para atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Luiz, onde foi diagnosticado que tinha lesões (ferimentos superficiais no corpo). Na época, a Polícia Civil tinha informado que “o suspeito não conseguia respirar no momento que era ouvido”, e a autoridade (delegado) solicitou que o preso foi encaminhado novamente para o hospital.

Pelo novo laudo, foi diagnosticada lesão na costela e ele foi medicado e novamente encaminhado para a Delegacia do Município. Depois, foi para a cadeia de Pirassununga. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, Geraldo não quis dizer nada sobre o crime, mas tinha falado que foi agredido pelos guardas.

Morte aconteceu na Santa Casa de Pirassununga

A reviravolta ocorreu depois que a Rádio Difusora de Pirassununga noticiou a morte de Geraldo. Ele teria dado entrada na Santa Casa de Pirassununga para atendimento, depois que passou mal na cela.

De acordo com a reportagem da emissora de rádio, dois boletins de ocorrência foram lavrados na Delegacia de Pirassununga. O primeiro no período da tarde do dia 22, e que “informa que por volta das 15h25 o carcereiro local solicitou a presença da Polícia Militar para realizar a escolta do detento que alegava estar sofrendo de fortes dores torácicas. A viatura chegou e o levou para o hospital para a realização dos primeiros exames”.

No segundo boletim registrado consta que “quando era realizado o Raio-x, o homem teria sofrido uma parada cardíaca, que conseguiu ser revertida, sendo servente reanimado. Devido aos fatos, ele precisou ser internado para que permanecesse em observação e que fossem feitos exames para constatar os motivos da parada cardíaca. Na madrugada de 23 de abril, por volta das 4 horas, foi constatado o óbito”, informa a reportagem.

De acordo com laudo expedido por médico que atendeu a vítima, ele sofreu rompimento da alça intestinal e foi constatado hemotórax, que é a presença de sangue na cavidade pleural – normalmente resultado de trauma torácico. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exames.

Investigação confirma agressão e abuso de autoridade

Diante Do fato e a gravidade da situação, a Polícia Civil de Araras abriu inquérito para investigar o caso. De acordo com o delegado Tabajara Zuliani dos Santos, diversas testemunhas foram ouvidas e exames foram realizados – inclusive houve a reconstituição do dia da prisão, na zona leste.

“A investigação foi complicada, pois tinha muita coisa para ser feita e provas testemunhais que precisavam ser melhoradas. Ouvimos todos os lados e analisamos todos os laudos dos exames”, detalha Zuliani.

Peritos foram acionados para auxiliar na investigação e adiantaram que o laudo expedido pelo necrotério batia com o relato de uma das testemunhas ouvidas e que denunciava que teria ocorrido agressão.

“Depois de ouvir todas as testemunhas ficou claro que houve abuso de autoridade cometida pelos guardas municipais, mas restava saber quem agrediu”, disse Tabajara.

Dois guardas foram indiciados por abuso de autoridade e lesão corporal e um guarda foi indiciado por abuso de autoridade e lesão corporal seguida de morte. Zuliani disse que “este guarda teria agredido o detento”. A Polícia Civil pondera que os três envolvidos contribuem com a investigação e o caso ainda não foi encerrado, pois agora segue na área criminal e será encaminhado para o Ministério Público.

Segurança Pública afirma que guardas foram afastados das ruas

Em nota encaminhada para a Tribuna referente ao indiciamento, na tarde de ontem, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil disse que “ainda não tomou conhecimento da conclusão do inquérito policial”.

Porém, afirmou que os três guardas municipais foram afastados das atividades desenvolvidas nas ruas e nas rondas comunitárias. Questionada como a Segurança Pública avalia a atitude dos guardas envolvidos, a pasta pondera que “dentro do ordenamento jurídico vigente, e por uma questão de ética, não cabe à secretaria manifestar-se sobre a apuração em curso por meio de inquérito policial a cargo da Polícia Judiciária (Civil). O próximo passo será a remessa do inquérito ao Judiciário”, esclarece.

Na mesma nota, a Segurança Pública disse que “acompanha a evolução do caso e oportunamente tomará as providências cabíveis ao caso, dentro da esfera administrativa”, finaliza.