Três ararenses sobem no pódio do Circuito Interior de Jogo de Damas

Araras foi sede no último domingo (17) de uma das etapas do Circuito Interior Paulista de Jogo de Damas, organizada pela Federação Paulista de Damas, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte.

O torneio contou com 41 participantes de vários municípios do Estado de São Paulo, mas três ararenses se destacaram e subiram no pódio em suas respectivas categorias.

Destaque para Jéssica Cristina Petroni, campeã da categoria Livre Feminino; Samuel Coelho Costa, vice-campeão no Sub-21 Masculino; e João Parolim, 3° colocado na categoria Acima de 60 anos.

Além dos destaques individuais, Araras também teve bom desempenho da equipe Sub-21, que disputará os Jogos Abertos do Interior em novembro próximo. Apesar de ser um torneio individual, é possível notar o bom rendimento da equipe sub-21, pois na classificação final, dos 5 primeiros colocados, 3 foram de Araras (Samuel Coelho Costa, 2° colocado; Bruno Seneme da Fonseca, 4° colocado; e Guilherme Bueno de Moraes, 5° colocado). A equipe é comandada pelo professor Luiz Fernando Franchini.

Para quem quiser fazer parte da Escolinha de Damas da Secretaria Municipal de Esporte, os treinamentos ocorrem todas as segundas e sábados, no período da tarde, no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Ruegger. Mais informações no local ou pelo telefone 3544-8347.

“Parabenizo todos os atletas das diversas cidades presentes, isso mostra que o esporte de Araras está tendo credibilidade e só aumenta nossa responsabilidade para com os mesmos”, comentou o secretário municipal de Esporte de Araras, Douglas Marcucci.

A competição aconteceu no salão social da Loja Maçônica Fraternidade Ararense, no bairro Belvedere, espaço cedido pela Associação Beneficente e Cultural São João da Escócia. Além dos atletas, a etapa ararense do Circuito contou com a presença do presidente de honra da Federação Paulista de Jogo de Damas, Alvacir Augusto Ferreira, e do atual presidente da Federação Paulista, Roberto Telles de Souza.

Classificação final por categorias

Livre Masculino

Campeão: Jhonnes Massuia

Vice: Claudecir Rodrigues

3° colocado: Cesar Augusto da Silva

Livre Feminino

Campeã:Jessica Cristina Petroni (Araras)

Vice: Mariana Fernandes Tartagli

3ª colocada: Michele Machado de Oliveira

Sub 21 masculino:

Campeão: Caio Castro

Vice: Samuel Coelho Costa (Araras)

3° colocado: Victor Camilo

Acima de 60 anos Masculino:

Campeão: Alvacir Augusto Ferreira

Vice: Sergio Pereira

3° colocado: João Parolim (Araras)

Acima de 60 anos Feminino:

Campeã: Ivone Rossi

Sub-14 Masculino:

Campeão: João Paulo Guerso

Vice: Rafael Perdigão

Sub-14 Feminino:

Campeã: Fantini Cardoso