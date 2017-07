Três ararenses são presos suspeitos de furto de energia

Dois comerciantes e um corretor de imóveis foram detidos na última terça-feira (18) durante Operação Blecaute, realizada pela Polícia Civil. As investigações começaram há...

Compartilhe em suas redes sociais!

Dois comerciantes e um corretor de imóveis foram detidos na última terça-feira (18) durante Operação Blecaute, realizada pela Polícia Civil. As investigações começaram há 40 dias sob comando da Delegacia Seccional de Limeira e prenderam outras 17 pessoas em Limeira e oito em Leme.

O delegado Seccional de Limeira, Antonio Luiz Tuckmantel, disse que é a primeira operação do tipo realizada pela Polícia Civil no Estado de São Paulo e pode incluir outras cidades. “O rombo provocado pela fraude para a Concessionária de Energia Elektro daria para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes no período de um mês”, estima Tuckmantel.

Em coletiva de imprensa na tarde da terça-feira o delegado titular de Araras, Edgard Albanez, explicou que o trabalho da polícia contou com informações da própria Elektro. “Foram averiguados 13 imóveis que inclui residências, empresas e estabelecimentos comerciais na cidade. Porém, em apenas três foi possível confirmar o gato na rede e que terminou com prisão dos envolvidos”, explica Albanez.

O delegado revela que a fraude em Araras era diferente das aplicadas em Leme e Limeira. “Três locais tinham fios invertidos no relógio de energia e também existe um caso, ainda em processo de investigalção, onde a tampa de acrílico que protege os ponteiros foi retirada pelo proprietário da casa”, detalha.

Albanez enfatiza que o crime é inafiançável e todos os suspeitos foram enquadrados por furto qualificado, conforme consta no Código Penal. “É preciso deixar claro para a população que o gato na rede elétrica ou em outro serviço é um crime que não tem fiança e termina em cadeia”, finaliza.

Fraudador que se passava por funcionário da Elektro foi preso

O delegado da Seccional de Limeira, Tuckumantel, confirma que a fraude era aplicada de forma diferente em cada cidade e afirma que a operação, que começou por Limeira, também deve atingir outras cidades do Estado de São Paulo.

“No geral, um eletricista não muito capacitado e sem autorização da Elektro realizava as inversões para fraudar o sistema. A pessoa pagava menos pela conta da energia elétrica, pois o relógio aferia consumo menor”, explica.

Em Limeira a operação chamou atenção, pois era aplicada até por redes de supermercado conhecidas. “Descobrimos que um cidadão tinha informações privilegiadas e ele conseguia lacres da Elektro, que cometia a fraude com ajuda de eletricistas. O fraudador cobrava alto custo para aplicar o gato, mas foi denunciado e foi preso”, disse.

Por fim, Tuckumantel enfatiza que aplicar gato em qualquer sistema ou serviço é crime punido com cadeia. “Além disso, os demais consumidores pagaram pela fraude de forma indireta, pois o prejuízo era repassado”, finaliza.