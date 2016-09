Trechos das avenidas Loreto e Viola da Costa são interditados

Dois trechos da avenida Loreto e um da avenida Augusta Viola da Costa foram interditados para trânsito de veículos ontem (14). O Demutran (Departamento...

Dois trechos da avenida Loreto e um da avenida Augusta Viola da Costa foram interditados para trânsito de veículos ontem (14). O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) esclarece que ambas medidas foram adotadas para recapeamento do asfalto, previstas para ter sido concluído até o fim da tarde de ontem.

O primeiro trecho impedido foi o da rotatória do cruzamento da avenida Loreto com as ruas José Antonio Martini, no Center Martini, e Ernesto Meneghetti, no Jardim Campestre. À frente, outra rotatória também ficou impedida e fica no cruzamento da mesma avenida com as ruas Doutor Roberto Mercatelli e Paulo Américo Russo.

O diretor do Demutran, Luiz Carlos Bressan, esclarece que as interdições foram realizadas para melhorias no asfalto, que estava danificado. “O trânsito de caminhões e demais veículos pesados é intenso e danificou a camada de asfalto, que precisou ser refeita”, explica.

As interdições começaram a partir das 7 horas e a previsão para fim das obras era às 17 horas. Neste período, não foram registrados problemas graves no trânsito como acidentes, por exemplo, apenas aumento do tráfego em ruas de ambos os bairros – Center Martini e Campestre.

Rotas alternativas foram indicadas durante as interdições como a avenida do Senai e a Melvin Jones, ambas que permitem acesso para os bairros que ficam na zona leste e na região do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rügger Ometto.

Construção de terminal do TCA interdita trânsito

Outra interdição foi realizada pelo Demutran em trecho da avenida Augusta Viola da Costa, José Ometto 1, zona leste. No local é construído o futuro terminal de ônibus do TCA (Transportes Coletivos de Araras).

A Prefeitura informa que o terminal recebeu nas últimas semanas quatro conjuntos de abrigos que compõem a cobertura. Cada um possui cinco metros de comprimento e uma alça de acesso foi construída e ficará paralela à Augusta Viola da Costa.

A Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade explica que a obra segue com a construção de uma área de espera de piso intertravado e da instalação de defensa metálica – espécie de barreira de proteção – para garantir a segurança dos pedestres na entrada e saída dos ônibus.

Ontem (14), foi realizado o recapeamento asfáltico e a sinalização definitiva da alça de acesso e o trecho da avenida – a poucos metros do Supermercado Pague Menos – foi interditado.

A alça de acesso terá quatro metros de largura por 87,31 metros de comprimento, sinalização e capacidade para receber até três ônibus do tipo articulado, que tem aproximadamente 26 metros de comprimento, simultaneamente.

Praça ganha playground

Ainda na zona leste, encontra-se em andamento a revitalização da praça Jorge Assumpção, no José Ometto. Durante a semana foi instalado o playground para as crianças e as obras podem ser entregues ainda neste mês, conforme previsão divulgada pela Prefeitura.

A obra inclui instalação de duas novas academias de ginástica ao ar livre, novo paisagismo e arborização, bebedouros, vestiários masculino, feminino e acessível (anexos ao campo de futebol) e nova iluminação.